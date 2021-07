Las lágrimas del entrenador de Los Pumas tras obtener la medalla de bronce: «Fue un año de mierda»

Japón.- Santiago Gómez Cora, actual entrenador de los Pumas, se emocionó hasta las lágrimas en plena entrevista con TyC Sports cuando recordó todo el esfuerzo que tuvieron que hacer a lo largo de los últimos doce meses para llegar a este momento, en el que obtuvieron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Fue un año de mierda”, exhibió, entre lágrimas.

Muy emocionado, el entrenador de los Pumas se acordó de sus seres queridos: “Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi familia. Fue un año de mierda. Sé que él está muy orgulloso”. En reiteradas oportunidades miró y señaló hacia el cielo: “También se lo quiero dedicar a mi familia que está siempre atrás, mis amigos, mi hijo, que no entiende por qué no puede estar acá. A mi viejo, hijo, mi familia y mis amigos, que están conmigo siempre y soy lo que soy gracias a ellos”.

A lo largo de la entrevista, el entrenador de los Pumas se mostró muy agradecido con todo lo que está viviendo junto a sus dirigidos. “Me siento bendecido, poder cumplir un sueño no es fácil. Hacer lo que uno ama no es fácil. Hay muchas más derrotas y sufrimiento. En dos horas quiero estar durmiendo, hace tres días que no duermo”.

Pero también hizo una fuerte autocrítica en relación a su trabajo: considera que no puede disfrutar de sus logros. “Me dicen disfrutá, ¿pero qué parte? El partido no lo podés disfrutar. La previa no la podés disfrutar y en el post no puedo más”, enfatizó Santiago Gómez Cora.

Ya está sumamente enfocado en todo lo que viene junto a los Pumas: “Mañana hay que empezar a preparar lo que sigue. Estoy feliz. No es fácil estar en este lugar, hay mucho sufrimiento, mucha derrota. Hay mucho laburo, por eso se emocionan”.

