“Puse en primer plano a San Martín sin importar la parte económica”

Todo el mundo San Martín continúa a la espera de lo que le deparará su futuro, aún incierto. el aguilarense Gonzalo Rodríguez, un referente del plantel en los últimos años, en diálogo con el programa Deporliga que se emite por Radio Rivadavia contó cómo tomaron la decisión de AFA. “En el momento cayó mal la decisión, nos merecíamos un poco más por haber hecho este campeonato. Estamos con mucha incertidumbre por lo que va a pasar con el club, y con ansias de volver a entrenar”.

“Si vamos por el reglamento, lo más lógico sería jugar una final con Atlanta. Desde AFA cometieron un error al dar por finalizado todos los torneos y no premiar con el mérito justo a los equipos que merecían ascender. En Primera se les dio clasificación a los equipos para las Copas y tendrían que haber sido justo con todas las divisionales del Fútbol Argentino. Pisó muy fuerte el tema político dentro de todo esto. Ojalá se haga justicia para el bien de San Martín porque hicimos muchos méritos para lograr el ascenso”, dijo el delantero.

El “Turbo”, como se lo conoce por Ciudadela, expreso cuales fueron las claves de la campaña que hizo el equipo en la temporada. “Lo primero y principal de haber hecho esta campaña fue que el grupo humano era excelente. Entre los utileros, dirigentes, cuerpo técnico y los jugadores se vio una sola cosa y fue el puntapié para lo que hicimos. Teníamos un equipo invencible, muy sólido. El grupo era bárbaro y es una lástima lo que pasó y que se haya desarmado”.

Gonzalo Rodríguez también habló de quien fue el técnico que logró explotarlo y darle la confianza necesaria. “Pasaron muchos técnicos en San Martín y todos te dejan algo. Pero Diego Cagna, en su momento, me marcó mucho, me dio la confianza que necesitaba. Él tiene mucha experiencia, y me ayudo bastante”.

Por otro lado, Gonzalo vivió muchas cosas en el club y no dejó pasar esta oportunidad para contar como fueron esos momentos que San Martín no levantaba cabeza. “El Federal era un infierno. Muchas veces las cosas no salían y la gente estaba impaciente porque cada año que pasaba la situación era peor. Después del gol de Agudiak nos sacamos mucha presión. Era bastante picante jugar en La Ciudadela. Luego de eso muchos entendieron lo que es el club y entendieron al hincha. Gracias a Dios pudimos salir y poner a San Martín donde se merece”.

El partido con Guaraní Antonio Franco en 2016 por el Federal “A”, marcó mucho a la gente. Como todos saben, Gonzalo es hincha de San Martín y contó cómo vivió esos últimos minutos de aquel recordado encuentro. “Cada vez que veo el gol de Agudiak se me pone la piel de gallina. Me pasó en ese momento que cuando Maxi Rodríguez corre a buscar la pelota a la línea, me puse a pensar ‘otra vez, otro año más perdido y seguir en el Federal A’. Pero como nunca Ramón metió un pique y llegó con lo último para tirarle el centro al ‘Toro’ que le ganó de una manera tremenda al defensor. Fue increíble, nunca imaginé tanta gente en la cancha, era una locura”.

“Tenemos bastante ayuda con la hinchada. Uno se pone hablar con rivales y se quedan asombrados de cómo la gente alienta al equipo. Así como a ellos lo intimida un poco a nosotros nos ayuda y nos juega a favor. Es un factor muy positivo para San Martín”, expresó Rodríguez.

Pasan los años, los dirigentes, los jugadores y Gonzalo siguen estando. El oriundo de Aguilares, siempre que tiene la oportunidad expresa su amor por San Martín y esta no fue la excepción. “Pase muchas cosas lindas, feas y emocionantes. Como hincha del club me tocaron muy fuerte y el amor que siento por la camiseta me llevó a pensar que estoy en mi casa. La gente y los dirigentes me lo reconocen siempre”.

También contó que tuvo ofertas para abandonar la institución de Ciudadela. “Tuve varios ofrecimientos de Primera y tres del exterior. Tengo contrato y eso lo respeto. Muchas veces puse en primer plano a San Martín sin importar la parte económica. Todo llega a su momento y hay un fin. Capaz más adelante priorice otras cosas, todos sabemos que la carrera del futbolista es corta y hay que aprovechar los momentos”.

Para finalizar la nota, Gonzalo dejó en claro cuál fue su mejor gol. “No soy de hacer muchos goles, está a la vista. Pero hice goles importantes y si me quedo con uno, es en Andalgalá. La estábamos pasando muy mal, Unión Aconquija se nos venía encima y nosotros no pasábamos de mitad de cancha”. También agregó cual fue su mejor acompañante en ataque. “Ramón es un 9 de área, siempre estaba bien posicionado. Bieler tiene una calidad bárbara para jugar y definir, que lo terminó demostrando en el torneo. Y Pons es más aguerrido, tiene más potencia. Son distintas características y gracias a Dios con todos me pude entender”.

