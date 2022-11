Se conoce la última foto de Balanta: Atlético se entrenaba bajo un calor infernal

Tucumán.- La conmoción es total en el fútbol argentino: este martes falleció el futbolista de Atlético Tucumán, Andrés Balanta, de apenas 22 años, quien había llegado hace seis meses al Decano.

Esta tarde, luego del regreso al entrenamiento producido ayer, justamente Balanta es el defensor quien ilustra la última imagen de la página oficial del club bajo las altas temperaturas que golpean a Tucumán por estos días.

«Acaban de confirmar el fallecimiento de Andrés Balanta, futbolista de Atlético Oficial. Se desvaneció en el entrenamiento y no lo pudieron reanimar», indicó el colega Juan José Urchevich.

A su vez, Daniel Marcelo Pérez agregó: «Increíble Noticia!!! En pleno entrenamiento de @ATOficial cayo desplomado Andres Balanta. Tras los trabajos con desfribilador fue llevado al Centro de Salud donde tras trabajos de reanimación por más de 40 minutos no pudieron hacer nada para evitar el deceso del volante Decano».

Desde la trágica pérdida del querido Hernán Maldonado que la muerte no golpeaba tan de cerca al plantel Decano. Balanta jugó 2’ vs Vélez, 5’ vs Gimnasia LP, 2″ vs Aldosivi, 3’ vs Independiente, 20’ vs Newell’s, 10’ vs Argentinos, y 10’ vs Estudiantes.

Fuente: Contexto