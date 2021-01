Sofía Hazeu, la joven patinadora tucumana que representará al país en Ecuador

Sofía Hazeu Vizoso fue confirmada en la selección argentina de patín en la categoría Junior Inline Libre Damas. A finales de febrero competirá en el Panamericano de Guayaquil, Ecuador. Sofia se especializa en la modalidad in-line, es entrenada por Miguel Ángel Grima, Mariano Morello e Ivana Nouet y se capacitó mes a mes para poder alcanzar este objetivo.

“El patín llegó a mi vida gracias a mi tía, ella hacía patinaje muchos años antes de que yo empezara. Inicié como una actividad recreativa, como un hobbie, y poco a poco se empezó a convertir en algo más importante en mi vida, un poco más serio y empecé a prepararme para torneos más importantes como el Regional, el Nacional y torneros internacionales”, explica Sofía en una entrevista con Radio LV12.

“A los 10 años fue el click, después de la primera competencia importante que tuve, que fue el campeonato regional en Catamarca donde yo había ido pensando que era como un entrenamiento más, un torneo amistoso y conseguí tres medallas de oro en la categoría de patín artístico y ahí fue cuando dije wow esto me gusta, a esto es a lo que me quiero dedicar por el resto de mi vida”, relata la joven patinadora tucumana.

Con respecto al apoyo de sus padres, Sofía Hazeu comenta que siempre fue incondicional, pero hubieron dudas: “Al comienzo, mis papás no querían que yo pasara presión en estas competencias pero fue hasta que les dije que lo hacía por amor al deporte, por amor a lo que hacía, y me dijeron bueno, si esto es lo que vos querés, lo vamos a hacer”.

“Es un deporte muy exigente, individual. Tu equipo es solamente tus papás y tus entrenadores, es un ambiente muy competitivo, y nos tenemos que preparar para cumplir muchísimas exigencias. En mi caso yo tengo a mis preparadores físicos que mantienen en estado óptimo mi cuerpo, mi profesora de ballet que me ayuda con una base firme de la danza y de expresión, también tengo mi nutricionista que me lleva con la alimentación, mi psicólogo deportivo que me ayuda a manejar mi mente y no dejar que los nervios me controlen, también tengo otros preparadores físicos que viven en Buenos Aires y los tengo con clases por zoom”, indica la deportista.

Sobre su rutina de trabajo, es clara: “Entreno de Lunes a Sábado, dependiendo del día, tengo 4 o 5 horas con intervalos de descanso en el medio”

¿Qué tipo de patinaje practica Sofía Hazeu?

“Practico patinaje en línea, con las ruedas alineadas, similar a lo que sería un patín de rollers, nada más que en esta disciplina se aplica la técnica de patinaje sobre hielo fusionada con la técnica de patinaje sobre cuatro ruedas”

Sofía es una deportista que, pese a su corta edad, ya tiene bastante experiencia representando a su club: “Participé todos los años de torneos nacionales y en le Copa Europea en Italia en el 2016 y participé como deportista en categoría promocional en el sudamericano de Brasil y Paraguay”

“Esta es la primera vez que represento a la Argentina a nivel selección, no promocional, no estoy representando a mi club aquí”, dice.

“Una de las cosas que me dio este deporte es aprender que con disciplina y esfuerzo puedo llegar hasta donde se me ocurra soñar. Y siempre que patino me siento poderosa, siento que puedo hacer todo lo que yo quiera. No encuentro ninguna sensación tan hermosa como la que me produce patinar y bailar cuando estoy haciendo mis coreografías”

“Es un orgullo, un honor representar a la Argentina”

“Los panamericanos de Guayaquil son de 26 de febrero a 7 de marzo”, aclara.

¿Cómo podemos hacer para colaborar con Sofía y su sueño de representar a la Selección Argentina de patinaje?

“Nosotros con mi familia estamos recaudando dinero a través de una rifa que estoy vendiendo en mis redes sociales, por transferencia bancaria o en efectivo. En esta rifa se sortean alrededor de 34 premios. Mi instagram es Sofi Hazeu. Estamos recaudando a través de esto y recibiendo todo tipo de ayuda. Hay un montón de gente que fue super bondadosa y colaboró. Toda ayuda suma y todo es bienvenido”, concluye.

Fuente LV12