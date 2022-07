Batakis contó que con Georgieva tuvo un encuentro “muy constructivo”

La ministra de Economía, Silvina Batakis, calificó de «muy constructivo» al encuentro que mantuvo este lunes por la tarde con la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Batakis dijo: «Mantuvimos un encuentro muy constructivo con @kgeorgieva esta tarde en Washington».

El mensaje de la ministra se produjo apenas unos minutos después de que Georgieva, también a través de Twitter, utilizará términos similares para pronunciarse sobre la reunión.

La titular del FMI dijo que «otra productiva reunión con la ministra @sbatakis. Damos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal y coincidimos en la importancia de la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de #Argentina».

Esta fue la primera reunión presencial que Batakis y Georgieva mantienen tras el contacto virtual que tuvieron el 6 de julio pasado, luego de que la ministra jurara como nueva titular del Palacio de Hacienda.

La ministra estuvo acompañada por el embajador argentino, Jorge Argüello; la viceministra de Economía, Karina Angeletti, y el jefe de Cancillería de la Embajada Argentina en Estados Unidos, Adrián Nador.

La reunión se enmarcó en el viaje de Batakis a Estados Unidos, que tiene entre sus principales objetivos que sus interlocutores «escuchen y conozcan cómo piensa» la nueva funcionaria, además de exponer las pautas de acción que tomará el Gobierno argentino en materia económica, indicó esta mañana a Télam, el embajador Argüello.

Georgieva se mostró muy interesada en encontrarse con la nueva ministra argentina, ya que «tenía previsto tomarse vacaciones esta semana» y decidió posponerlas para poder recibir a Batakis, indicaron a Télam fuentes del organismo multilateral.

Además de la reunión con la directora Gerenta del FMI, Batakis mantuvo un almuerzo de trabajo con Ilan Goldfajn, director del organismo multilateral para el Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, jefe de la Misión para la Argentina; y Julie Kozack, directora adjunta del Departamento Hemisferio Occidental, quien en septiembre pasará a desempeñarse como directora adjunta en el Departamento Europeo del Fondo.

