Conocé el pago del 20% del sueldo a estatales tucumanos

La Secretaría de Hacienda de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo del mes de agosto para empleados de la administración pública provincial.
Martes 30:
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
Miércoles 31:
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia – Direc. Gral. de Institutos Penales)
- ADMINISTRACION CENTRAL
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
Jueves 1 de septiembre:
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción – Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- COMUNAS RURALES