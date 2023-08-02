Cuándo comienza el pago del 80% del sueldo de julio a empleados estatales

La semana que viene el Gobierno de Tucumán dará inicio al pago del 80% del sueldo a empleados estatales. Según informaron desde la Tesorería dependiente del ministerio de Economía, el cronograma comenzará el martes 8 con el área de salud y finalizará el viernes 11 de agosto.
El cronograma
MARTES 08 DE AGOSTO
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
MIERCOLES 09 DE AGOSTO
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 –
Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
JUEVES 10 DE AGOSTO
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
-ADMINISTRACION CENTRAL
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
– TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-COMUNAS RURALES
VIERNES 11 DE AGOSTO
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODER LEGISLATIVO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
– EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)