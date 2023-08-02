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Cuándo comienza el pago del 80% del sueldo de julio a empleados estatales

La Tesorería de la Provincia publicó el cronograma de pago de la suma complementaria de los haberes.

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La semana que viene el Gobierno de Tucumán dará inicio al pago del 80% del sueldo a empleados estatales. Según informaron desde la Tesorería dependiente del ministerio de Economía, el cronograma comenzará el martes 8 con el área de salud y finalizará el viernes 11 de agosto.

El cronograma

MARTES  08 DE AGOSTO

SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

MIERCOLES 09 DE AGOSTO

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – 

  Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27

-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

-MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

 -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

JUEVES 10 DE AGOSTO

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27

-ADMINISTRACION CENTRAL 

-DEFENSORIA DEL PUEBLO

– TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-COMUNAS RURALES

VIERNES 11 DE AGOSTO

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

-MINISTERIO PUBLICO FISCAL 

-MINISTERIO  PUPILAR Y DE LA DEFENSA

-PODER LEGISLATIVO

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO 

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

-ENTE  INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

-RENTA  VITALICIA-HEROES DEMALVINAS

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

– EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE  GESTION PRIVADAS( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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