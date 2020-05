Desde el lunes el comercio de la capital tucumana abrirá a partir de las 16 horas

El Comité de Operativo de Emergencia (COE) se reunió esta mañana para acordar junto a representantes del sector privado la apertura de comercios a partir del lunes, en la etapa de flexibilización de la cuarentena por Covid-19.

En la reunión definieron que el comercio atenderá desde este lunes, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas; mientras que los sábados trabajará de 9 a 13.

“El gobernador, Juan Manzur, ha definido a través de las consultas realizas por el Ministerio de Salud Pública y los pedidos que han realizado las cámaras de comercio, los intendentes, el sindicato (SEOC), el Ministro del Interior y de Seguridad, permitir esta flexibilización a partir de la próxima semana en el horario de 16 a 20 horas en San Miguel de Tucumán”, indicó la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse.

Los comercios atenderán “cumpliendo estrictamente los protocolos, los metros que se deben conservar para la permanencia de personas en el local, tanto de empleados como clientes, y le pedimos a la familia tucumana que salga a comprar cuestiones de primera necesidad; esto no es un paseo y no tiene que implicar romper el aislamiento. El Ministerio de Salud evaluará permanentemente el resultado de estas medidas y el Gobernador tendrá la atribución, junto el Comité de Emergencia, para volver a restringir la atención en caso de que el resultado no sea el esperado”, aseveró la ministra.

“Los horarios en contraturno a lo que es el horario bancario permite que el sistema transporte no tenga un gran flujo de personas en un mismo horario”, explicó la Ministra de Salud Pública, Rossana Chahla.

Respecto a la apertura de shoppings y galerías comerciales, la médica explicó que “tendrán que esperar para poder abrir”. Las medidas dependen de la “cantidad de personas que entren del exterior u otras provincias que tengan circulación viral. Para empezar a flexibilizar necesitamos tener un estricto control y aislamiento de personas que ingresan a la provincia, así que sobre eso trabajaremos, poniendo atención a nuestro indicador que es el número de casos”.

De la reunión participaron además el ministro del Interior, Miguel Acevedo; y el subsecretario de la Gobernación, Pedro Sandili; Alberto Guardia, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET); el secretario general de la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), Roque Brito; y Gabriela Coronel, representante de la Cámara del Comercio.

Otros rubros tendrán apertura gradual:

– Las peluquerías lo harán de 9 a 20 horas y por turnos, sin gente en las salas de espera.

– Los centros de estética no en estarán habilitados en estas dos semanas siguientes.

– Galerías comerciales no abrirán en esta primera semana.

– Centros de comercio que sí pueden abrir: inmobiliarios y concesionarias de autos.

– Shoppings no abren.

– La felixibilización incluye a las profesiones liberales para trabajo interno con turnos, con clientes dentro de sus locales, no implica apertura al público en general.

– El servicio de kinesiología solamente estará permitido para tratar a pacientes a domicilio.

– Se habilitará el servicio de empleadas domésticas a partir del día lunes.

Requerimientos para comercios

“Necesitamos que se mida la temperatura, la limpieza de manos en el ingreso y egreso de los locales y la limpieza de superficies, requisitos que son mínimos. Sobre esa base, los comercios pueden mejorar y hacer cualquier otra intervención o barrera. El uso de barbijo es indiscutible al igual que el distanciamiento de personas, a dos metros una de otra”, indicó Chahla sobre los protocolos de seguridad en los comercios.

En el interior

Miguel Acevedo, ministro del Interior, detalló las actividades que continúan restringidas en toda la provincia: “No puede haber apertura de bares, restaurantes, no se pueden realizar actividades deportivas, abrir shoppings y centros comerciales que impliquen aglomeración de personas”.

Sobre esas restricciones, explicó Acevedo, cada municipio estableció un protocolo que no necesariamente es igual al de la Capital: “Por ejemplo, Banda del Río Salí tendrá el mismo horario de apertura que San Miguel; pero Monteros trabajará de 9 a 16 horas de corrido. Los municipios establecerán sus horarios de apertura. Sin embargo, esto no significa que habrá traslados sin control en todo Tucumán; pedimos responsabilidad a los ciudadanos”, dijo el ministro.

“Con esto vamos a motorizar la economía, pero implica que la prioridad uno continua siendo el cuidado de la salud, por lo tanto las actividades se van a realizar en tanto y en cuanto no impliquen un impacto negativo en la cuestión sanitaria”, finalizó Vargas Aignasse.

Fuente http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/05/desde-el-lunes-el-comercio-abrira-a-partir-de-las-16-horas/