El FMI aprobó revisión del acuerdo con la Argentina y asegura desembolso por US$ 4.010 millones

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la primera revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina, lo que habilitó un desembolso inmediato de alrededor de US$ 4.010 millones.

Según el organismo, se cumplieron todos los criterios de desempeño continuos para fines de marzo de 2022 y los objetivos indicativos; y se logró un progreso inicial en el frente estructural, en un contexto de mayor incertidumbre mundial, indicó en un comunicado.

«Esto marca la conclusión de un importante paso inicial en el marco del programa para apoyar la recuperación económica en curso y fortalecer la estabilidad», aseguró la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en su cuenta de Twitter al anunciar el acuerdo.

En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró en la misma red social: «Continuamos implementando políticas macroeconómicas para fortalecer el crecimiento con creación de empleo y la estabilidad».

The IMF Executive Board completed today the first review of the Extended Fund Facility arrangement for #Argentina. This marks the conclusion of an important initial step under the program to support 🇦🇷 ongoing economic recovery and strengthen stability.