El Gobierno Nacional admitió que este verano habrá cortes de luz

El secretario de Energía, Darío Martínez, admitió ayer que este verano habrá muchos cortes de luz y detalló que los subsidios a las tarifas se definirán de acuerdo a los ingresos y a la ayuda que reciban los usuarios por parte del Estado, luego de haber adelantado que en 2021 aumentarán las tarifas de electricidad y gas.

Por un lado, cuál es el atraso tarifario que existe teniendo en cuenta que el freno a la suba de los servicios de luz y de gas comenzó en abril de 2019 cuando Cambiemos definió que no debían aumentar durante todo ese año. Algo que continuó con la administración del Frente de Todos. El segundo punto es qué va a pasar con los subsidios, más teniendo en cuenta que en el Presupuesto no hay aumentos para el 2021 en términos reales.

Respecto a este último punto Martínez avanzó este lunes con nuevas definiciones. Mientras termina de armar su equipo, el secretario de Energía habló con el sitio especializado Econojournal y dijo con respecto a las tarifas que aún se estaba definiendo el incremento pero que «estamos trabajando para que el que la puede pagar cobrarle el costo de la tarifa y al que no puede pagar ese costo es al que tenemos que llegar –con el subsidio– de una manera más individualizada, más eficiente. Si querés cobrarle a alguien que no puede pagar, no lo vas a lograr por más que quieras”.

Luego de señalar que el modelo en el que se está trabajando es el de una “segmentación de la tarifa”, Martínez explicó que se está trabajando con nuevas herramientas para definir quién recibirá el subsidio. “La pandemia nos dejó herramientas que nos permiten individualizar y ser más eficientes con los subsidios. Estamos trabajando con Victoria Tolosa Paz (titular del Consejo de Políticas Sociales) para compartir información”.

Darío Martínez habló del IFE y del congelamiento de tarifas | Foto: @dariomartinezpj

Una de las herramientas que se van a utilizar es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ya que esta ayuda económica significó la acumulación de datos de casi 9 millones de personas, de las cuales buena parte trabajaba en la economía informal, y la bancarización de alrededor de cuatro millones de personas que no tenía cuanta bancaria.

Este plan social lo que permite es individualizar por sexo, edad y zona de residencia y por ingresos. “Vamos a detectar quién realmente no la puede pagar. No vamos a tener una política de subsidios como la anterior que fue geográfica o por región y sucedían contradicciones, sino que buscamos una manera eficiente de individualizar al que no puede pagar la tarifa».

La otra pregunta a responder es cuánto aumentarán las tarifas de los servicios. “El Enargas y el Enre tienen todo su derecho para revisar las Revisiones Tarifaria Integral (RTI), pero hay una decisión de proyecto de país, que haremos a partir del 31 de diciembre. Nosotros no sólo escuchamos a los sectores que dicen que las tarifas están atrasadas, los escuchamos, pero también a los otros sectores que tienen que pagar. Por eso vamos a avanzar en una estratificación», explicó el funcionario.

Hace unos días, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, aseguró que las tarifas podrían seguir congeladas luego de fin de año, algo que ya fue desmentido por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio Presupuesto. Pero un dato no menor con respecto al reclamo del sector privado es que señaló que, si siguiera vigente el cuadro tarifario aplicado por Cambiemos, las boletas de gas deberían llegar con un 100 por ciento.

Fuente Infobae