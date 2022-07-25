El jueves comienza el pago del 20% del sueldo de julio para estatales

La Secretaría de Hacienda de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo del mes de julio para empleados de la administración pública provincial.
JUEVES 28 de JULIO
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
VIERNES 29 de JULIO
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía – Direc. Gral. de Institutos Penales)
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
SABADO 30 de JULIO
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción – Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- DIRECCIÓN RECURSOS HIDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PÚB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTÁRQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- COMUNAS RURALES