El martes inicia el pago del 20% para estatales

La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía, informa el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo de febrero para empleados de la administración pública provincial.
Martes 28 de febrero
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia – Direc. Gral. de Institutos Penales)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
INSTITUTO PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO
MUNICIPIOS DEL INTERIOR
Miércoles 1 de marzo
PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción – Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
PODER LEGISLATIVO
DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PÚB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTÁRQ.TEATRO MERDEDES SOSA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
COMUNAS RURALES