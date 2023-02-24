Inicio Economía El martes inicia el pago del 20% para estatales

El martes inicia el pago del 20% para estatales

Se trata de la parte proporcional del sueldo de febrero. Los primeros en pasar por los cajeros automáticos serán el personal del Siprosa y Seguridad, entre otras áreas.

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La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía, informa el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo de febrero para empleados de la administración pública provincial. 

Martes 28 de febrero                    

SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)                        

SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia – Direc. Gral. de Institutos Penales)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL                        

DEFENSORÍA DEL PUEBLO                        

TRIBUNAL DE CUENTAS                        

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN                        

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                        

INSTITUTO PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO                        

MUNICIPIOS DEL INTERIOR

Miércoles 1 de marzo                   

PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción – Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                        

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA                        

PODER LEGISLATIVO                        

DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS                        

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO                        

INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.) 

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.) 

ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PÚB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)                        

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN                        

INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO                        

ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA                        

INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL                        

ENTE AUTÁRQ.TEATRO MERDEDES SOSA                        

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)                        

COMUNAS RURALES              

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