El sábado inicia el pago del 80% del sueldo de mayo a estatales

La Secretaría de Hacienda de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía, anunció el cronograma de pagos del sueldo de mayo que comienza este sábado. Los agentes del Estado podrán pasar por cajeros automáticos según el siguiente orden:
Sábado 04 de junio
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
Martes 07 de junio
-SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc. Provinciales. -Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26)
Miércoles 08 de junio
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES – (Esc. Provinciales. -Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
-ADMINISTRACION CENTRAL
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
Jueves 09 de junio
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES – (Esc. Provinciales. -Rep.18 – 27)
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just. -Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODER LEGISLATIVO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-COMUNAS RURALES
Viernes 10 de junio
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios- Terciarios Transferidos)