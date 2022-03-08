El viernes comienza el pago de los $10 mil de ayuda social a estatales

Tal como lo había confirmado el gobernador, Osvaldo Jaldo, los trabajadores estatales provinciales cobrarán la ayuda social de 10 mil pesos, según lo establecido en el Decreto N°584/3, a partir del próximo viernes 11 de Marzo.
El cronograma de pago para los empleados del Gobierno es el siguiente:
Viernes 11
- -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- -MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- -SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía -Direc. Gral. de Institutos Penales)
Sábado 12
- -ADMINISTRACION CENTRAL
- -PODER LEGISLATIVO
- -HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
- -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- -DEFENSORIA DEL PUEBLO
- -COMUNAS RURALES
- -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- -ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
- -RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
- -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADA (Privados Primarios, Secundarios-Terciarios Transferidos)