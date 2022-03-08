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El viernes comienza el pago de los $10 mil de ayuda social a estatales

Los trabajadores percibirán lo anunciado por el primer mandatario provincial durante el fin de semana.

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Tal como lo había confirmado el gobernador, Osvaldo Jaldo, los trabajadores estatales provinciales cobrarán la ayuda social de 10 mil pesos, según lo establecido en el Decreto N°584/3, a partir del próximo viernes 11 de Marzo.

El cronograma de pago para los empleados del Gobierno es el siguiente:

Viernes 11

  • -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
  • -MUNICIPIOS DEL INTERIOR
  • -SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía -Direc. Gral. de Institutos Penales)

Sábado 12

  • -ADMINISTRACION CENTRAL
  • -PODER LEGISLATIVO
  • -HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
  • -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
  • -DEFENSORIA DEL PUEBLO
  • -COMUNAS RURALES
  • -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
  • -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
  • -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
  • -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
  • -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
  • -ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
  • -RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
  • -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
  • -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
  • -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADA (Privados Primarios, Secundarios-Terciarios Transferidos)

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