Mañana comienza el pago del medio aguinaldo a estatales tucumanos

La Tesorería de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, dio a conocer el pago del medio aguinaldo de junio para los empleados estatales.
De acuerdo al cronograma establecido por la repartición que encabeza el ministro Eduardo Garvich, las fechas de pago son las siguientes:
Cronograma
Miércoles 23
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales).
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Jueves 24
-ADMINISTRACION CENTRAL
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18)
-HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
Viernes 25
EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 -Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 – Rep 26).
-PODER LEGISLATIVO
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
Sábados 26
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Primarios, Secundarios, Terciarios transferidos).
-COMUNA RURALES