Se puso en marcha el pago del 80% del sueldo de enero para los estatales tucumanos: el cronograma

Este sábado 6 de febrero inició el pago del 80% del sueldo de enero para los empleados estatales. La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, remarcó que el cronograma, que comenzó con los trabajadores de la salud y del Instituto Provincial de la Vivienda, culminará el viernes 12.
SABADO 6:
- -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MARTES 9:
- -SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales).
- -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
MIÉRCOLES 10:
- -ADMINISTRACION CENTRAL
- EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – -Esc.Sec.Tranf.Rep 25)
- -HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
- -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- -DEFENSORIA DEL PUEBLO
- -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- -RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
- -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
JUEVES 11:
- -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- -PODER LEGISLATIVO
- -COMUNAS RURALES
VIERNES 12:
- -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS( Privados Primarios, Secundarios- Terciarios Transferidos)
- -MUNICIPIOS DEL INTERIOR