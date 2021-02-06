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Se puso en marcha el pago del 80% del sueldo de enero para los estatales tucumanos: el cronograma

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Este sábado 6 de febrero inició el pago del 80% del sueldo de enero para los empleados estatales. La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, remarcó que el cronograma, que comenzó con los trabajadores de la salud y del Instituto Provincial de la Vivienda, culminará el viernes 12.

SABADO 6:

  • -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MARTES 9:

  • -SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales).
  • -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

MIÉRCOLES 10:

  • -ADMINISTRACION CENTRAL
  • EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – -Esc.Sec.Tranf.Rep 25)
  • -HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
  • -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
  • -DEFENSORIA DEL PUEBLO
  • -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
  • -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
  • -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
  • -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
  • -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
  • -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
  • -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
  • -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
  • -RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
  • -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

JUEVES 11:

  • -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
  • -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
  • -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • -PODER LEGISLATIVO
  • -COMUNAS RURALES

VIERNES 12:

  • -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS( Privados Primarios, Secundarios- Terciarios Transferidos)
  • -MUNICIPIOS DEL INTERIOR

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