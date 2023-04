UATRE pedirá una suba salarial del 80%

En el marco de las negociaciones paritarias que diversos gremios están llevando a cabo para tratar de sostener los ingresos de los trabajadores frente a la aceleración de la inflación, un nuevo sindicato la Unión Argentina de los Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), actualmente a cargo de José Voytenco, busca cerrar las mismas lo antes posible.

Por tal motivo, Ricardo Ferreyra, delegado provincial de UATRE, en comunicación con LV12 Radio Independencia contó: «Todavía están en discusión, los paritarios que ha designado la comisión nacional tienen una reunión la semana que viene para saber cuál va a ser el porcentaje que van a acordar para que los trabajadores tengan ya actualizado todo su sueldo».

«Están pidiendo el 80%, es lo que ya han presentado a la mesa directiva de ACNOA y estamos esperando que se llegue a un acuerdo la semana que viene. En abril ya teníamos que tener un sueldo actualizado, solo se actualizó la cláusula de revisión del año pasado y falta para este año para ver con que porcentaje cierra», explicó.

Por otro lado, reconoció que con la revisión se actualizó todo y están en condiciones de cerrar lo que es el salario 2023. «Lo que sí está complicando todo esto, es que Nación y Provincia dictaron la emergencia del sector y por ahí está complicado», reveló.

Por último, Ferreyra dijo que «nosotros como gremio, más allá de las cuestiones personales o problemas gremiales de los dirigentes no tiene que afectar a los trabajadores. Los problemas de los dirigentes, lo arreglan los dirigentes, no lo trabajadores. Nosotros estamos analizando todo el tema, porque no vamos a permitir que el gobierno nacional, ni el provincial».

«Queremos que los beneficios que le den a los trabajadores, no sean elegidos con un dedo o por algunos dirigentes, y no a un sector si y a otros no. Estamos pidiendo una reunión con el ministerio de la Nación para que nos reciban. Entendemos la problemática del sector pero no nos pueden cortar el beneficio a los que hoy por hoy están peor que nunca», cerró.

Fuente LV12