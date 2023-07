Antonio dijo en qué gastaría su premio si ganara MasterChef 2023 y emocionó a Wanda Nara

Buenos Aires.- Sólo quedan cuatro participantes en MasterChef y la gran final está cada vez más cerca. Queriendo conocer en profundidad a los cocineros que llegaron hasta estas instancias, Wanda Nara fue a conversar con Antonio.

«¿Te esperabas estar entre los cuatro mejores?», le preguntó al joven salteño. «No, no lo puedo creer. No lo puedo creer yo ni mi familia. Creo que es un avance muy grande, no sólo para mí sino para toda la gente del lugar donde yo vivo. Creo que la gente está muy conmocionada con esto. Me pone muy contento», expresó.

«¿Y si ganaras el premio qué harías?», quiso saber Wanda. «Yo nunca lo dije pero mi familia ya son grandes. Mi mamá es grande, mi abuela es grande lo único que quiero hacer por ellas es darles salud. Eso me motiva», contó.

Estas palabras, sensibilizaron a la conductora, quien agregó: «¿Va a ser para ellos el dinero?». «Yo no me quedo con nada. Creo que después voy a poder ir volviendo a generar el dinero pero todo lo que salga de acá va a ser para ellas».

Finalmente, Nara lo invitó a que hablara sobre él: «¿Quién es Antonio?». «Antonio es lo que ven todas las noches. Un chico que sueña con tener éxito. No me tenía fe de estar entre los cuatros mejores de MasterChef. Tal vez puedo soñar un poco más», manifestó entusiasmado el participante.

«¡Sí, soñá con esa final, Antonio! Mucha suerte», cerró la conductora al abandonar su estación de trabajo.

Fuente: Pronto