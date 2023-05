El desconsolado llanto de Antonio al quedar eliminado de MasterChef: “No pude”

Buenos Aires.- El domingo 21 de mayo, MasterChef tuvo su octava gala de eliminación y Antonio López quedó fuera del certamen gastronómico. Cuando el jurado dio su veredicto, el joven salteño no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto frente a las cámaras.

Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Antonio expresó su decepción y frustración por no haber logrado superar esta etapa tan importante en MasterChef. Sin embargo, el concursante se mantuvo firme con la idea de que los sueños pueden hacerse realidad.

“Es un golpe duro”, dijo el participante salteño que logr´conquistar los corazones de miles de televidentes. Y en una entrevista en el destrás de cámaras acotó: “Creo que nadie quiere quedar eliminado y estoy un poco decepcionado conmigo mismo”.

Por su parte, el jurado elogió su desempeño a lo largo del certamen. “Tenés un camino muy llamativo, recién está comenzando”, le aclaró Donato de Santis y Betular acotó: “Tenés algo maravilloso que es estudio y ganas. Los sueños a veces no son tan directos pero estoy seguro que con esas dos cosas que tenés vas a llegar muy lejos”.

En tanto, Germán Martitegui lo motivó para que siguiera adelante en su camino como cocinero. Fue entonces cuando el muchacho rompió en llanto.

“Me llegan al corazón las palabras de los chefs, porque llos contaron su historia y me siento reflejado en ello. Ojalá que en algún futuro pueda tener el éxito que tienen ellos. No pude llegar hasta el final pero los sueños sí se cumplen. Siempre me imaginé acá y lo logré. Si tengo otra oportunidad no la voy a desaprovechar, voy a seguir estudiando”.

Y también le dedicó un mensaje a su pueblo. “A la gente de Salta le digo muchas gracias, no pude cumplir con lo que esperaban, pero si tengo otra oportunidad no la voy a desaprovechar, voy a seguir estudiando y enfocándome en esto porque quería esto como a nada en el mundo”, aseguró.

En tanto Rodrigo y Silvana seguirán en carrera.