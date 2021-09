«El juego del calamar» muestra un número de teléfono y su usuario no para de recibir llamadas

Corea del Sur.- Los monos rojos ya no son solo representación de ‘La Casa de Papel’, porque ‘El juego del Calamar’ es oficialmente la serie más viral de Netflix (al menos, durante estas semanas). El ‘thriller’ psicológico ha enganchado a los fans de las ficciones de estética coreana, aunque también a los que no, ya que todo el mundo está flipando con la trama que desarrolla. Un grupo de personas con deudas y necesidades económicas es obligado a participar en un juego bastante ‘creepy’, donde mueres si pierdes, pero en el que puedes ganar una enorme cantidad de dinero si ganas. Los ‘elegidos’ son contactados a través de una tarjeta… y resulta que ha surgido un conflicto con este detalle en el mundo real. Te contamos.

En el primer capítulo (tranquila, este artículo es ‘free spoilers’), vemos como Ki-hoon, el papel protagonista interpretado por Lee Jung-jaeno, llama a un número de teléfono, que está grabado en el dorso de una tarjeta que le dan. Lo que ocurre después, es historia, como dirían, solo que esta la puedes ver en Netflix. Sin embargo, resulta que los dígitos que aparecen esa cartulina sí pertenecen a la línea de teléfono de un usuario. ¿Qué ha ocurrido? Pues que muchísima gente se ha puesto a llamar y a mandar mensajes a este número y el dueño, obviamente, está flipando.

Según diferentes medios, esta persona, que prefiere permanecer en el anonimato, está recibiendo ‘‘llamadas y mensajes de texto sin fin, 24/7, hasta el punto de no poder continuar con mi vida diaria. Es el número que tengo desde hace más de diez años, pero estoy a punto de cambiarlo. Me llegan unas 4000 llamadas al día. No me di cuenta de lo que estaba pasando porque no he visto la serie. Me lo dijeron en una de estas conversaciones’’.

Madre. Mía. ¡4000 llamadas al día! ¡La batería le debe durar nada y menos! También se conoce que la persona ha pedido explicaciones a Netflix, ya que podrían haber violado alguna ley de protección de datos, pero la plataforma aún no se ha pronunciado. El ‘Juego del Calamar’ le ha salido caro…

Fuente: Cosmopolitan