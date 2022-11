Gran Hermano: Thiago acosó a Agustín y en las redes piden sanción

Buenos Aires.- Thiago volvió a ser repudiado en las redes después de acostarse, tocar y apoyar a Agustín mientras éste dormía. Los televidentes de Gran Hermano estallaron contra el jugador de 19 años y exigieron una sanción por parte de la producción.

Previamente, las cámaras de la casa captaron una charla que estuvo Thiago junto a Alexis en el patio dónde el joven de La Matanza le comenta al cordobés: “Agustín es re gede, egoísta y para mi le gustan los hombres”.

El usuario de Twitter “PoggiBoy” subió un clip del programa de una situación en la que Agustín esta durmiendo en su cama y Thiago se acostó al lado y lo abrazaba riéndose. Allí aparece Juan y Alfa y le gritan “Ahhhhhh”, y el jóven sale corriendo fuera de la habitación a carcajadas. El usuario rápidamente señaló: “El mismo que hace unos días decía que le daba miedo Agustín porque piensa que es Gay de forma despectiva. Va, lo jode y lo provoca. Pelotudos como este me topé miles, y les aseguro que son una caca de persona”.

esto no es una broma de thiago a agustin, es ACOSO y no me vengan con que susceptibles blablabla porque lo que hizo no da un buen mensaje, deberían tomar medidas, ya pasaron el límite. #GH22 pic.twitter.com/0XodFfoIjS — julieta (@jupoggioqueen) November 2, 2022

Lejos de reírse, los fanáticos del programa le recordaron sus reprochables dichos y expusieron que es acoso y no una broma. “Agustin duerme* thiago mientras lo apoya ,lo toca y se rie… y maxi dice: le gusto eh, si esta despierto. La situación que vivio es nefasta, nadie puede imaginar la reacción de Agustín después de esto… Pobre chabón… Hijos de puta” señaló @Ale_Lugones7.

Por otra parte, @hornyxtired recalcó: “Esto no fue un chiste ni una broma!! Agustín estaba dormido y no era partícipe de la situación. ESTO ES bullying y ACOSO SEXUAL EN GRAN HERMANO y las autoridades deben tomar medidas urgentemente!!”.

“Thiago proyecta su homosexualidad en otros, le da miedo porque lo hace dudar. Si me lo cruzo algún día le bajo el comedor por gil”, “No entiendo por que son así con Agustin. Viven hablando mal de el y bla bla bla pero nunca se vio nada tan malo como para que sean así”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Fuente: Minuto Uno