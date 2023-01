Gran Hermano: una broma de Romina terminó con Alfa accidentado y atendido de urgencia

Buenos Aires.- Walter “Alfa” Santiago, Romina Uhrig y Camila Lattanzio se divertían en un caluroso día en la casa de Gran Hermano pero una “broma” de la exdiputada terminó con el participante de 60 años siendo atendido de urgencia por los médicos del programa.

El patriarca cargó en sus brazos a la nueva ingresante del reality e intentó tirarla a la pileta. La encargada de la cocina iba detrás de los participantes y, pese a las advertencias de Alfa, no se pudo resistir y empujó sin piedad al jugador de 60 años.

Sin embargo, la broma se convirtió en un duro golpe para la Walter que se lastimó la cadera antes de caer al agua. “Te dije que no me empujaras”, lanzó el jugador enojado y dolorido. Luego de unos minutos sintiendo un fuerte dolor en la zona de la cintura, Alfa pudo salir de la pileta y Romina le aconsejó ver a un médico.

Un poco más calmo pero aún dolorido, se cortó la transmisión de Gran Hermano y durante el lapo sin emisión, el jugador se dirigió al confesionario para hablar con un médico. “Me dijo que me querían curar acá y le dije ‘¿para qué?’. No es quebradura ni nada, es el golpe fuerte”, le contestó a Camila quien se preocupó por su estado de salud.

Romina jugando con Alfa lo empuja pero el cae sobre la cadera, a los minutos cuando Alfa sale de la pileta todo mal, cortan la transmisión. Suplente para Alfa? Canto primi✋🏼 #GH22 #GranHermanoAR #Telefe @Poggi @juariuok pic.twitter.com/G5IKWJDckd — Mía.tu (@damelatodaeh) January 3, 2023

Y continuó: “Me revisó los pulmones y todo. Se me fue la presión a la mierda. Más de 15 me dijo. Todavía no me dieron nada (de medicación).

Romina se siente culpable por haber lastimado a Alfa

Si bien la exdiputada intentó bromear con Alfa, su “jugada” pudo haber terminado de la peor manera. Afortunadamente, la caída solo quedó en un golpe pero Romina no puede quitarse la culpa. “Soy una máquina de hacer cagadas”, le dijo a Camila quien intentó calmar a la jugadora de Gran Hermano.

Fuente: Radio Mitre