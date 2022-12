Julián Álvarez “dejó de seguir” a su novia en Instagram y explotaron las redes

Buenos Aires.- Tras la polémica reacción de la novia de Julián Álvarez, Emilia Ferrero, con los fanáticos, el número 9 de la Selección Argentina dejó de seguirla en Instagram. El gesto del jugador del Manchester City generó repercusión entre sus admiradores y aseguran que hay crisis.

A días de ganar la Copa del Mundo en el Mundial Qatar 2022, Julián Álvarez se convirtió en noticia, no solo por su excelente desempeño en el campeonato, sino también por el video que se viralizó sobre Emilia Ferrero. En medio de la polémica, una fanática descubrió que el delantero albiceleste dejó de seguir a la joven y estallaron las redes.

La actitud del ex River Plate dejaría en claro que la secuencia con sus fans no le gustó para nada. Como era de esperarse, los comentarios sobre la presunta crisis de pareja llegaron como un aluvión e incluso hubo quienes celebraron la separación.

“Muchachas, ahora nos volvimos a ilusionar”; “Es mi oportunidad”; ”Igual no borraron nada”; ”Para mí lo hizo para protegerla del hate porque ella no tiene verificada su cuenta”; ”Creo que es un problema de IG que no aparezca cuando buscas su @ entre sus seguidos”;”¿Qué tiene que ver que la siga o no? Pueden haberlo acordado así”; ”Las ganas que haga eso”; “Nuestro momento ha llegado”, escribió su numeroso fandom femenino.

Cabe recordar que en las últimas horas se viralizó un video de Emilia Ferrero “apurando” a un grupo de chicos que le pedían autógrafos a Julián Álvarez. “¿Me podés firmar la remera?”, le preguntó un nene al deportista, pero ella intervino de inmediato: “Un celular y que se saquen una foto. Una fotito nomás y listo, nos tenemos que ir nosotros ahora”.

La escena quedó registrada y no solo se notó la incomodidad del futbolista, sino también la tensión que se generó entre los fans.

Fuente: La 100