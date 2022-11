La feroz pelea entre Alfa y Coti en Gran Hermano: gritos, insultos y amenazas

Buenos Aires.- Esta semana que pasó fue una de las más movidas para Coti en la casa de Gran Hermano que en silencio hizo la espontánea mientras todos sospechaban de Agustín. Pero además, la correntina tuvo una feroz pelea con Alfa, en la que hubo gritos, insultos y hasta revoleo de cosas.

Todo comenzó luego de que ella notara que alguien había escondido sus cosas y sospechara de Alfa. Muy decidida, fue al tender a guardar en un armario las bandanas que Walter suele usar. “Yo no tego que ver, no toque ni hice nada”, dijo él que estaba acostado en la cama charlando con sus compañeros. Para seguir el tema, ella le pidió prestado “uno de esos cositos que te ponés en la cabeza”.

Rápidamente él entendió por dónde venía la cosa: “Están colgados afuera y si los llagaste a tocar te agarro la ropa. la cargo en el baño y vas a ver, lo voy a buscar. lo llegaste a tocar…”. Entonces ella insistió: “Las vas a buscar como yo tuve que buscar mis cosas que ustedes me escondieron” y mientras ambos elevaban la voz y él seguía diciendo que no tenía nada que ver, ella argumentó: “Las cámaras me dijeron, pregunté en el confesionario y me dijeron que va a haber sanción porque las cosas no se tocan”.

resumen de la joda de juan, nacho y alfa a coti y sus consecuencias #GranHermano pic.twitter.com/2lqkPGiklE — fefe (@fedeebongiorno) November 3, 2022

Dirigiéndose al patio, Alfa se cruzó con Romina y mirándola, dijo enojado: “Hacen quilombo entre ellos, se piensan que yo tengo 20 años. Si me llegó a tocar las cosas le agarro su ropa y la prendo fuego, esas boludeces no me gustan porque yo no le toco las cosas a nadie”.

“¡Dame las cosas mías!”, pidió a los gritos mientras Coti las señalaba, sin alcanzárselas. “No, no voy a buscar nada, te estoy hablando en serio, voy agarro tu ropa y la tiro a la basura”. “Vos empezaste Alfa”, insistió ella y él la frenó: “No nena”. “La c… de tu madre, bancátela si lo hacés”, comenzaron los insultos por parte de ella.

Decidido a que él no buscaría sus cosas sino que ella se las alcanzara, Alfa comenzó a abrir la puerta del placard de Coti insistiendo con que él no tenia nada que ver. Para frenar la discusión, o por miedo a que esta vez él se metiera con sus prendas, Coti le revoleó sobre la cama las bandanas a Alfa al grito de: “No me vuelvas a romper las bolas con tus cosas”.

En la gala de nominación, al ser consultada por Santiago del Moro sobre cómo venía la semana dentro de la casa, Romina que es la líder de la semana, dijo que a diferencia de las veces anteriores, en estos días ya hubo más peleas y roces ocasionados por la convivencia, lo que está comenzando a afectar a los participantes. La protagonizada por Coti y Alfa fue sin dudas una de las discusiones más fuertes que hubo hasta el momento.

Mientras dejó que todos sospecharan de Agustín, había sido Coti quien hizo la espontánea a través de la cual aplicó tres votos contra Lucila (“Sé que formaron un nuevo grupo ahora y tuvieron actitudes en mi contra”) y dos para Mora (“Por la misma razón”).

Esta semana quedaron en placa Agustín, con 19 votos en contra; Daniela, con 7; Mora, con 6; Juan y Alfa con 5. Romina salvará a uno de ellos y será el público quien el domingo decida quién de los cuatro que queden, abandona las casa más famosa del país.

Fuente: Diario de Cuyo