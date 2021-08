La Voz Argentina: dos participantes se pelearon en vivo y el jurado las liquidó

Buenos Aires.- Los diagnósticos apresurados e ingenuos suelen trazar una línea entre eltrece y Telefe, o más precisamente, entre ShowMatch: La Academia y La Voz Argentina. Superficialidad que describe al espacio de Marcelo Tinelli como un nido de polémicas, en contraste con el certamen de canto donde, presumiblemente, se premia el talento.

Pero nada es tan maniqueo, porque si el concurso que lidera Marley precisa de algún escándalo, no dudará en mostrarlo con pelos y señales. En la emisión del martes, Esperanza Careri y Jessica Amicucci se enfrentaron en un duelo al rito de “Love On Top”, de Beyoncé. Y la verdad es que las dos dejaron mucho que desear.

Mientras Mau y Ricky pensaban con quién quedarse, el resto de sus compañeros comenzó a destacar una a una las falencias de la interpretación, que fueron muchas: “Ninguna se lució”, “las armonías no funcionaron”, “estuvieron parejas en los errores”, “en momentos me costó encontrar la melodía”, y cosas así. Lapidarios.

Antes de la decisión, y medio harta de tanto palo, Jessica pidió la palabra y reveló lo que realmente había pasado: “¿Puedo decir algo? La verdad es que yo no estoy acostumbrada a cantar esta canción en esa tonalidad, y honestamente fue muy duro trabajar así. Muy difícil”.

Con calculada sorpresa, Mau y Ricky le pidieron detalles, y la participante continuó: “Honestamente, lo que fue muy difícil fue trabajar juntas. Hubo dos ensayos en los que ella (por Esperanza) no quiso cantar. Yo aunque esté enferma voy y canto igual”. A esta altura faltaba que apareciera el mago sin dientes en la tribuna.

Esperanza, más inteligente y calculadora que su compañera, simplemente hizo su descargo: “Yo soy muy alérgica, y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz. Y Feli, que es la que nos asesoraba, me dijo que prefería que no cantara en los primeros ensayos. Fueron muchos días lejos de mi casa, y lo único que hice fue repasarla, como marcándola. Le dije ayer de cantarla pero me contestó que prefería no hablar conmigo. Igualmente, la admiro muchísimo y siento que se lo merece hasta más que yo”.

El discurso convenció a Mau y Ricky, quienes rápidamente tomaron partido y apuntaron contra Amicucci. “En las partes que cantaste sola también desafinaste”, señaló el mayor de los hijos de Montaner, notoriamente molesto. “Yo me inclino siempre más que por el talento, por el tipo de persona que tengo enfrente. Yo sé que son buenas personas y que también pueden llegar a creer que esta es la gran oportunidad de su vida, pero les voy a dar una noticia: las cosas no siempre son como uno quiere. De hecho, la mayoría de las veces las cosas no son como uno quiere. Entonces hay dos opciones: o uno lo pasa mal, o uno admite que esas son las cartas que le tocaron”, subrayó Mau.

El dúo terminó eligiendo a Esperanza, por sobre su compañera. Sin embargo, en el último minuto, papá Ricardo apretó el botón salvador y le dio a Jessica una segunda chance bajo su ala. Una participante que, de acuerdo a los códigos televisivos, convenía que se quedara. Mientras se iba, el cantante recalcó: “Encuéntrate con tu amiga para que conversen”. Como reza el dicho: el zorro sabe más por viejo, que por zorro.

Fuente: La Nación