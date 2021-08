La Voz Argentina: la ex participante Jessica Amicucci considera demandar al programa por maltrato

Buenos Aires.- Jessica Amicucci fue protagonista de una de las primeras y pocas polémicas en La Voz Argentina. A principios de agosto la participante se presentó junto a su compañera Esperanza y el desempeño de ambas no agradó al jurado. Tampoco le gustó a Amicucci la devolución que recibió de los hermanos Montaner.

Luego de eso, Jessica se expresó en algunos comentarios en las redes. “Hay un contrato de por medio y hay cosas que no puedo decir. Si no las diría porque mi imagen sería otra”, fue de lo poco que dijo.

Ahora, la abogada hizo un vivo en su Instagram en el que se expresó duramente: “Estoy enojada con el programa. Yo estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”. Aunque el vivo no quedó guardado en su cuenta, el usuario de Twitter @geronimoow89 compartió varias capturas de la emisión.

“Yo quedé mal? ¿Y por qué quedé mal? Contame. ¿Quién editó todo para que saliera de esa manera? Les pregunto”, se escucha que dice.

“Yo no quiero ir a Tinelli, no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto… A mí no me interesa ir a ningún lado. Yo me anoté en un concurso que está armado. En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no valen nada, no sirven de nada en el concurso. Me anoté porque tengo un sueño, que es dedicarme a cantar, por eso me anoté. Me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida y lo único que quería era tener un momento para demostrar”, continúa.

Además, fue contra Lali y Soledad por no haberla defendido ante la devolución de Ricky Montaner: “¿Y dónde están las jurados? Realmente… Cuando me gritó (Ricky), sufrí muchísimo. Te trata mal”.

Por otro lado, negó que esté “despechada” como algunos señalaron en las redes: “¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que usen mi imagen”.

Fuente: La Voz