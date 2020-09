Morena Rial demandó a la Bomba tucumana por sus dichos en «Intrusos»

Buenos Aires.- La recordada participación de Gladys «La Bomba» tucumana en Intrusos en agosto de 2019 todavía sigue dando que hablar. Es que pese a que la cantante solo intentó reflejar cuán doloroso fue el bullying que sufrió durante su paso por Bailando por un sueño, realizó un comentario que sorprendió a Morena Rial, que le inició una demanda legal a la que no puede responder económicamente.

«Si hay alguien que sufrió bullying en el Bailando, fui yo. No saben el daño que puede hacer la gente que escribe cosas horrendas detrás de una computadora. Me decían ‘empanada, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial»’, dijo la Bomba en el ciclo de América. Ofendida, la joven quiso presentar una demanda al término de la feria judicial, pero el inicio de la pandemia demoró la tramitación hasta ahora.

En una entrevista radial, la cantante se defendió de las acusaciones con una pregunta. «¿Cómo podría ir yo al programa del padre y hablar así? Entonces ¿por qué no reaccionó su papá si fue algo malo lo que dije? Cómo se pueden imaginar que yo me voy a sentar en un programa a agredirla, yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía», explicó en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Asimismo, la cantante explicó que lo único que puede proporcionarle a Morena es disculparse púbicamente. “Si ella entendió algo mal, no tengo problema pedirle disculpas porque yo estoy del lado de ella porque también sufrí bullying», dijo. «Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita unas disculpas se las pido con mucho gusto. Ella era muy amiguita de mi hijo cuando eran chiquitos, es como una hija, es la hija de Jorge a quien conozco. Me sorprende ingratamente muchísimo. Yo no tengo plata, soy una laburante. Si tengo que pagar, voy a ir presa”, reconoció.

Asimismo, la cantante contó que no piensa entrar en polémica con Mica Viciconte cuando se crucen en Cantando 2020. “Les prometo que (…) no le voy a dar ni una puntadita de hilo para que cosan conmigo. Que me saquen cuando quieran, no pienso prestarme a nada, quiero disfrutar con mi hijo, voy a seguir dándole a la gente esto con mucho amor y respeto, ya es una bendición tener trabajo. No voy ni siquiera a nombrar a la persona”, aseguró.

Fuente: Ciudad.com.ar