Murió Marta Fort, la mamá de Ricardo: estaba internada tras sufrir un ACV

Buenos Aires.- Este lunes murió Marta Fort a causa de una arritmia cardíaca. Fuentes cercanas a la familia confirmaron la noticia a TN Show. La madre de Ricardo Fort estaba internada desde hacía más de dos años en el centro de rehabilitación Basilea a raíz de un ACV. En el último tiempo su salud se había deteriorado mucho. Tenía 86 años.

En enero de 2019, Marta fue internada de urgencia en el hospital Italiano por una trombosis pulmonar. En esa ocasión estuvo tres semanas en coma farmacológico. Después le detectaron un coágulo de sangre alojado en un sector de los pulmones. Cuando mejoró su cuadro clínico, los médicos autorizaron su traslado a otra clínica privada en Almagro a pedido de sus familiares.

En ese momento César Carozza, exabogado de Ricardo Fort, explicó que la salud de la mujer era “muy delicada”.

Desde la muerte de Ricardo, ocurrida el 25 de noviembre de 2013, Marta se mantuvo siempre activa y siguió adelante con algunos compromisos vinculados a la fábrica que perteneció a su difunto esposo, Carlos Fort.

En 2013 durante una entrevista con Chiche Gelblung la cantante lírica expresó: “Siempre tuve un perfil muy activo junto a mi marido. Yo participaba con él en muchísimas exposiciones alrededor del mundo. Carlos se encargaba de encontrar las maquinarias para mejorar la empresa. Él tenía la empresa de golosinas de su padre pero no era rico. A mí no me importaba que tuviera un buen pasar, a mi me interesaba que sea muy inteligente y él lo era”.

Al hablar de sus hijos Eduardo, Ricardo y Jorge, sostuvo: “Tienen perfiles diferentes pero cada uno tiene una capacidad linda e importante. Ricardo es un gran cantante porque estuvo conmigo cuando las profesoras del Colón venían a mi casa a ubicar mi voz lírica, y soy soprano”.

En ese reportaje, Marta contó por qué no decidió continuar una carrera como cantante lirica: “Me dediqué a mi familia, a la empresa. Me mantuve haciendo lo que me gusta, aunque no era mi ambición. El placer mío es ir y cantar, aunque no salga publicado”.

Desde que murió Ricardo Fort en 2013, la mujer mantuvo una relación cercana con sus nietos, Martita y Felipe. “Yo no voy a tener la tenencia porque como abuela soy un desastre y ahora no tengo la capacidad para criar a los chicos. Sí, voy a estar cerca de ellos”, contó públicamente, de acuerdo a lo que consigna la agencia Noticias Argentinas. Además, en ese mismo reportaje, comentó que su hijo fue “lo más hermoso” de su vida y que nunca había sido comprendido por el resto de la familia.

