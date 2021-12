Qué puesto le ofrecieron a la chica que le dio su CV a Wanda Nara

Buenos Aires.- Camila Oliveto (20) se hizo conocida la semana pasada por ser la joven que se animó a entregarle un currículum vitae a Wanda Nara (35) durante la apertura de su primer local de cosméticos en la Argentina con el fin de conseguir trabajo. ¡Y lo logró!

A pocos días de esa hazaña, la joven maquilladora oriunda de Azul, cuya conmovedora historia de vida fue contada en primera persona la semana pasada en diálogo con Clarín, ya comenzó a trabajar en el local que la mediática abrió en el Abasto Shopping.

Al ser consultada nuevamente por este medio, Camila se mostró sumamente contenta y agradecida por esta oportunidad que le dio la empresaria y contó: «Me ofrecieron el puesto de maquilladora. Estoy para hacer la prueba de maquillaje en el local y además vendo los productos».

Asimismo, este lunes, Oliveto visitó el piso de Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a 11) y fue sorprendida al aire por la propia Wanda, quien aseguró que Camila se incorporó sumamente bien a su equipo de trabajo y todos están muy contentos con su llegada.

«Estamos re contentos, el otro día se sumó… Por suerte en el tumulto, cuando agarré el CV lo primero que miré, dos o tres cosas, la miré y le hice con el dedo como OK, dije ’seguro que la vamos a llamar’ y creo que empezó a los dos días», comenzó diciendo Wanda.

«Se sumó al equipo súper bien. Aparte me pareció súper original y en este momento de la Navidad la gente lo que más quiere es tener laburo y me pareció un gesto de ella que habla de las ganas que tiene de trabajar… lo que es el destino, que está escrito, porque justo pasé por ese lado y ella estaba justo ahí adelante», concluyó.

Luego de volver a brindar detalles de su desembarco en Capital Federal, en mayo de este año, para buscar una nueva salida laboral, Camila recordó que ni bien se enteró a través de las redes que Wanda iba a estar presente en la apertura de su local, agarró una copia de su CV y partió rumbo al Abasto.

«Cuando entré vi mucha gente y la vi complicada… pero me estiré lo más posible, me hicieron un pasamanos y se lo di», precisó la nueva empleada de la mujer de Mauro Icardi (28).

«Estoy desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas… todavía no pude hablar con Wanda», dijo sobre sus jornadas de trabajo para la firma de cosméticos de la empresaria, quien ya la puso en blanco.

Y sobre los productos indicó que «se están vendiendo mucho», que «son muy económicos» y de «muy buena calidad». En tanto, ejemplificó: «Los labiales están alrededor de 1,800 y las bases no superan los 2,500». «Son súper baratos», opinó Yanina Latorre (52).

Dicho esto, Oliveto agregó: «Todavía no caí… me encanta todo lo estético por eso siempre trabajé de esto y tener 11,000 seguidores en Instagram ya es un sueño».

Entre otras normas que le dieron antes de comenzar a trabajar, a Camila le dijeron «que transmita comodidad al cliente y que sea ella misma».

La semana pasada, cuando su nombre se hizo viral, Camila le contó a Clarín: «Ni bien me enteré que Wanda iba a estar en el shopping, fui con el currículum a dárselo y arriesgarme a hacerlo. Había mucha gente, pero igual lo hice: se me ocurrió por la misma necesidad de conseguir el trabajo. Y además era muy linda la posibilidad de trabajar para ella».

«Me vine en mayo a Capital Federal. Estaba sin trabajo y la verdad que está todo muy complicado. La mayoría de los jóvenes están en la misma y uno hace lo posible para ingeniárselas y poder salir adelante con toda esta situación…», aclaró en ese momento.

Y cerró: «Yo soy una persona que por ahí voy y me propongo las cosas y puedo lograrlo. Se me hace y se me hizo muy difícil todo. De hecho, este último mes justo me estaba por volver a Azul porque no me quedaba más plata y no me quedaba nada más por hacer».

Fuente: Clarín