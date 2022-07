Video: El periodista deportivo Emiliano Pinsón sufre una grave enfermedad y lo contó al aire

Buenos Aires.- Emiliano Pinsón, de 50 años, emocionó a la audiencia de Perros de la Calle cuando confesó que sufre Parkinson. El periodista deportivo contó cómo llegó a un diagnóstico que primero lo dejó el shock y dio detalles de su día a día con la enfermedad.

Pinsón reveló que empezó a tener insomnio y decidió hacerse estudios para saber qué le pasaba. “Me hice un estudio del sueño y me dio mal. Me hice otro estudio más porque me sentía raro físicamente. Cuando fui al Fleni en febrero del año pasado me diagnostican Parkinson y ahí entendí todo”, comenzó. «Fue un shok porque pensé que era estrés», agregó.

Según el testimonio del periodista, el momento más duro fue cuando los médicos le dijeron que no iba a volver a ser el de antes. También especificó que tiene el mismo tipo de Parkinson «rígido» que el Indio Solari. Además, señaló que mucho no quiso leer al respecto porque su neuróloga le aclaró que «no es tanto la enfermedad sino el paciente».

Ante la pregunta de sus colegas del popular programa que conduce Andy Kusnetzoff, Pinsón explicó qué complicaciones diarias le trae la enfermedad. “Con este tipo de Parkinson tenés movimientos robóticos, yo tengo uno leve, estoy medicado y es de por vida, crónico. Te jode para ir al baño, para comer, para abrir una puerta, se mete por todos lados. Yo me siento bien, si bien me sensibilicé mucho y lloré bastante. Hay muchas cosas del deseo, no solo sexual, que perdés hasta que te vas equilibrando, sea por lo emocional o por los medicamentos, o por todo”.

Al finalizar el programa, Emiliano se mostró emocionado al contar el complejo camino por el cual debe atravesar. “Si me ven lagrimear es de contento, de ir para adelante. Yo me voy a retirar cuando me dé cuenta que no puedo más, yo hoy hablo bien, comento partidos, hago cosas. Sí me pasa que capaz que tengo dolores en el cuello cuando me voy a dormir, dolores que no tenía nunca, pero después estoy bien”. Después de la charla, Andy Kusnetzoff le dedicó unas emotivas palabras a su colega en las redes: «Buen pibe. Valiente . Talentoso . Amigo . Gracias Pinsi por pasar por perros. Y por la confianza».

Fuente: La Gaceta