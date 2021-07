Yanina Latorre, desde Miami: “El problema es la gente humilde que toma mate, no los que tenemos cultura”

Buenos Aires.- Yanina Latorre sigue varada en Miami, donde permanece hace poco más de un mes, por las nuevas medidas dispuestas para quienes regresen del exterior. La panelista habló en un móvil de Los ángeles de la mañana (eltrece) y desde Estados Unidos despotricó contra el presidente Alberto Fernández y sus decisiones con respecto al coronavirus. En medio de la charla lanzó una polémica frase: “El problema es la gente humilde que toma mate, no los que tenemos cultura”.

Desde el balcón del departamento donde se está hospedando, la panelista volvió a criticar la multitudinaria celebración en el Obelisco tras al consagración de la Selección argentina como campeona de la Copa América 2021: “Se puede frenar ese festejo, de la misma manera en la que te mandan cuatro gendarmes a ver a mi marido y a todo el mundo que vuelve de afuera, o sea, cuatro ñoquis”.

Recordemos que la semana pasada ya se había manifestado en contra del primer mandatario a través de su cuenta de Twitter: “¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! Albertico, ¿en el Obelisco no te contagiás? ¿Serías tan amable de explicarme? Porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”.

La mediática contó que su marido, Diego Latorre, pudo regresar a Buenos Aires para retomar sus compromisos laborales y aseguró que cumplió en todo momento con el aislamiento. También reveló que la policía fue a su domicilio dos veces para controlar que su esposo estuviese en su hogar, respetando la cuarentena preventiva.

“El problema no somos los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa siete días”, sentenció. “El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte. Es la verdad, chicos”.

Esa frase despertó la indignación de varios usuarios de Twitter, que repudiaron que responsabilizara a “los más humildes” y los acusara de no respetar las medidas recomendadas para prevenir los contagios de Covid-19. Muchos contraatacaron con el reciente caso del viajero que volvió de Miami, donde se había vacunado hace una semana, que no respetó el confinamiento al llegar al país y había contraído la variante delta de coronavirus.

Fuente: La Nación