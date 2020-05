Coaching y desarrollo personal: la mirada de Carla Maxzud, una aguilarense radicada en Madrid

España.- Nació en Aguilares hace 32 años, se llama Carla Maxzud, es contadora y desde hace 4 años comenzó a capacitarse en coaching ontológico, una disciplina que permite a las personas, poder conseguir resultados eficaces, óptimos y también poder desarrollar un bienestar personal y en sus relaciones con los demás, ya sea en el ámbito familiar, profesional o empresarial.

Su faceta como entrenadora para el desarrollo individual la llevó a instalarse en Madrid desde febrero, donde continúa su formación tras realizar un Master en “Alta Dirección”, una reconocida escuela de negocios.

Luego de graduarse en la Universidad, esta aguilarense comenzó trabajar en el área de Recursos Humanos de la fábrica de Alpargatas. “En el haciendo me descubrí, empecé a darme cuenta que quizás mis habilidades más innatas venían desde las relaciones interpersonales y desde ahí me encontré en nuevas facetas”, contó Carla en una entrevista concedida a INFOAGUILARES.

En el 2016 decidió inscribirse en la Escuela Coaching para la Conciencia. Una crisis personal la llevó a replantearse algunas cuestiones de su vida. Fue entonces cuando se dijo a sí misma: “Quiero formarme, construir algo para mí”. Es así como Carla sintió la necesidad de explorar y comenzar a emprender nuevos caminos. “Me encantó la idea de darme la posibilidad de experimentar nuevas vivencias, de conocer nuevas culturas”, expresó.

Llegó a Madrid llena de sueños, pero rodeada de incertidumbres. La presencia del coronoavirus le cerró algunas posibilidades. Sin embargo, lejos de bajar los brazos decidió continuar en la búsqueda de esas experiencias que la llevaron a buscar nuevos rumbos.

Los primeros días no fueron fáciles para esta inquieta aguilarense. Al desarraigo se sumó un imprevisto: se quebró una pierna. “Es así como tuve que decidirme entre quedarme en cama (porque no podía moverme) y esperar a que las cosas pasen o bien aprovechar el reposo para capitalizar mi tiempo para estar a disposición de los demás y de esa manera empezar a construir lo que amo, que es poder ser posibilidad para el otro a través de conversaciones”. Sin dudarlo, optó por la segunda opción.

Así es que comenzó a brindar talleres y a publicar videos en sus redes sociales. “A partir de haber generado este espacio, me llegan tantos mensajitos lindos y recibo tanto agradecimiento. Eso no tiene precio porque no te das cuenta que una palabra tuya para el otro puede cambiarle la realidad, así como fue para mí”, explicó.

La magia de creer en uno mismo: cómo salir de nuestra zona de confort y enfrentar nuevos desafíos

“Mi gran mensaje es que cada uno pueda creer en uno mismo y desde ese lugar, que todas las cosas sucedan, porque todo está en nosotros. Todo lo que construimos es creación de nosotros mismos y mi gran invitación es que todos puedan tomar conciencia de esto”, manifestó Carla.

“A pesar de las circunstancias, debemos tomar una actitud mucho más protagonista en la vida, que significa saltar de la zona de confort y lanzarnos a la zona mágica, que es la zona del aprendizaje y allí es donde se encuentran todos los nuevos desafíos, que nos permiten empezar a rediseñarnos y a adquirir nuevos talentos”, continuó.

“No somos capaces de generar una realidad diferente porque estamos en la comodidad. La zona de confort es la muerte en vida. Cuando conozco y me muevo con facilidad no me permite a mí seguir ampliando mi nivel de conciencia. Hay que imaginarse cómo es la vida de alguien que vive en la rutina, entonces no hay motivación, no hay expresión, no hay esa adrenalina del arriesgarse, de jugarse. Hay que animarse a más, hay que jugársela”, recomendó.

“Yo incentivo a todos a que se animen a ser libres en aquello que realmente quieren y que nada trágico pasa, hay que mentalizarse desde ese lugar. Poder crear realidades mucho más beneficiosas. Y si no salen bien, igual se habrá ganado experiencia”, insistió.

Los miedos y el coronavirus

El miedo siempre está presente en nuestras vidas. Cada vez que experimentamos cosas nuevas, que nos sacan de lo conocido, el miedo suele hacerse presente. Sin embargo, Carla explica que no debe ser visto como algo malo o negativo. Al contrario, hay que “amigarse” con los miedos. Aquí explica el porqué: “Siempre tendemos a interpretar que cuando yo tengo un miedo a algo, ese miedo me tiene que frenar y digo no hago esto porque tengo miedo. En realidad, yo los invito a que empecemos a amigarnos con ese miedo. Los miedos están presentes no para frenarnos sino también es impulsor de nuevas acciones”.

“El inconsciente interpreta ese algo nuevo como una amenaza. Siempre que accionamos o reaccionamos frente a lo desconocido, inmediatamente se dispara el miedo. El inconsciente lo que hace justamente es mantenernos en una zona de confort”, indicó.

Específicamente sobre el coronavirus, Carla manifestó que existen dos opciones o caminos: “Uno sería seguir en la preocupación, y cuando estoy en la preocupación en realidad no estoy haciendo nada y estoy con mi energía en ‘pre-ocuparme’ porque en realidad en mi cabeza estoy encontrando escenarios que todavía no existen. El gran desafío está en distinguir las cosas que están a nuestro alcance, cosas que sí podemos hacer, que no me competen, que están fuera de mi control y que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, esta pandemia yo no puedo cambiar, pero sí hay un ámbito de ocupación y ese es el verdadero aprendizaje, pasar de la preocupación a la ocupación, es decir, hacerme cargo desde el ámbito que a mí me compete. Entonces empezá a preguntarte qué es lo que yo puedo hacer desde mi lugar, desde esta situación (la pandemia) y ver qué sí puedo hacer yo: esto de prevenir contagios, empezar a activar mi creatividad, como darle vuelta de rosca a esta situación”, aconsejó.

“A los que lean esta nota, les sugiero que se amiguen con sus miedos como impulsor, que si tenés que ir por algo, vayas de la mano con él. Sos mi miedo, me estás acompañando, confío en vos porque sé que lo quiero hacer es desafiante para mí y por eso estás presente en mi vida. A medida que yo voy adquiriendo experiencia, el miedo se va haciendo mucho más chiquito”, concluyó.

Un mensaje para los aguilarenses

En este contexto de pandemia, en donde la sociedad en general está golpeada, Carla asegura que “debemos estar mucho más atentos y mucho más conscientes que todo lo que estamos consumiendo, eso genera una realidad para nosotros. Por eso creo que es momento de cerrar algunas persianas, de poner límites”. Por este motivo aconseja no seguir consumiendo más información que llene de más miedo. “Esto modifica mi calidad de vida porque me conecto con la frustración, con la preocupación, con la tristeza, o empiezo a alimentarme de otro tipo de información. No digo que tenemos que escapar de la realidad, pero también es necesario ponerle un freno. Tenemos que tratar de ser equilibrados con aquellas cosas que consumimos”.

“Es el momento de empezar a cuidarnos, de empezar a amarnos y de amar a aquellos a quienes tenemos. Amarnos y cuidarnos significa ser cuidadoso con aquello que consumo para mi cerebro”.

“Por eso recomiendo que en esta cuarentena inviertan el tiempo, que no lo dejen pasar porque es una experiencia única. Después, cuando volvamos a la normalidad vamos a seguir siendo los mismos, no va a haber una transformación. Creo que el gran llamado de atención es que podamos aprovechar esto para transformarnos, para empezar a crear otras realidades”, concluyó Carla, quien por el momento confesó que no está en sus planes regresar a Aguilares, porque aún siente que tiene mucho camino por recorrer. ¡Éxitos!