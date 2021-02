«El cuerpo que desvestimos»: una sesión fotográfica que muestra más allá de lo físico

Aguilares.- La actividad física se consolidó en las sociedades actuales como un hábito entre las ocupaciones del tiempo libre de un gran número de personas. Este fenómeno social viene produciendo por una serie de nuevos procesos económicos y sociales tales como el aumento del tiempo libre y la consolidación de la sociedad de consumo. Consecuentemente, emergieron centros de prácticas deportivas como lo son los gimnasios, cuya proliferación se dio a partir de la década del 90′ en nuestro país.

El reconocimiento social, la estética corporal y el hacer amigos, además de la salud, son algunos de los motivos por los que la gente decide ir a un gimnasio. Son múltiples las actividades que se pueden hacer en estos recintos: aparatos de musculación, entrenamiento funcional, crossfit, zumba, entre otros. El objetivo de quienes llevan adelante alguna de estas prácticas, por lo general, es mantenerse fuerte y saludable físicamente.

En definitiva, todos coinciden en que el gimnasio es sinónimo de salud. Sin embargo, el sobredimensionamiento del culto al cuerpo se convirtió en una práctica muy habitual, llegando incluso a la obsesión. El ideal de belleza propuesto choca con la realidad, lo que conlleva a una insatisfacción permanente con nuestra imagen corporal. Y así comienza «la competencia» no solo con uno mismo, sino también con el del lado. Mirarse al espejo y querer tener más músculos que aquel o aquella, o menos grasa que este o esta.

Un poco, eso es lo que sintió el licenciado Leandro Moreno, quien luego de haber tenido experiencias poco gratas en algunos gimnasios, quiso plasmar en una sesión de fotos la esencia de lo que es un gimnasio: la amistad por sobre lo físico. El trabajo fue titulado «El cuerpo que desvestimos».

Así lo contó a INFOAGUILARES: «Hace 3 años y medio el estrés y el pánico se apoderaron de mi cuerpo; subí mucho de peso y por prescripción médica tuve que empezar a hacer actividad física. Nunca había hecho ningún deporte y comencé a caminar. Luego intenté ir a un gym y fue frustrante», confesó.

¿El motivo? «Noté que había dos personas al lado, queriendo competir a ver quién tenía mejor cuerpo. Después fui a otro, y también noté ese clima de competencia, pero esta vez por ver quién tenía la mejor pilcha», manifestó.

En ese proceso de intentar realizar actividad física, Leandro conoció a la profesora Valeria Córdoba, que hacía kickboxing, quien fue la que lo instó a ir a un gimnasio. «Ella me lleva al gimnasio Génesis, en el que encontré sentido de pertenencia y compañerismo», contó. Además, con la ayuda de la nutricionista Pamela Rodríguez, comenzó a sentirse mejor.

Como a muchas personas, Leandro también sintió el simbronazo de la cuarentena. Sin embargo, lo positivo fue que se reforzó el vínculo con sus amigos del gimnasio.

«Con esta sesión de fotos queremos mostrar que ‘somos esto’, que vamos con la ropa que podemos, que conviven jóvenes y adultos mayores, que nos ayudamos entre nosotros», indció. «Es así la onda del gimnasio», agregó el artista.

Sobre el final, Moreno aclaró que no es una crítica a aquellos que entrenan diariamente su cuerpo: «Yo pienso que si querés ser fisiculturista no está mal; si querés mejorar tu cuerpo tampoco está mal; lo malo es no tener empatía con aquellos que van por otros motivos al gym». «Creo que no hay necesidad de mirar tanto al espejo, presumirte tanto y querer competir», concluyó.

Afortunadamente, mucha gente entiende el gimnasio como un lugar donde se entremezclan salud, motivación personal, esfuerzo, trabajo duro, superación y ganas de progresar. De una forma sana y lógica. Sin estridencias. Por eso, el gimnasio es considerado salud.

A continuación, las fotos de la producción fotográfica «El cuerpo que desvestimos», que estuvo a cargo de Alejandro Augier y dirigida por el licenciado Leandro Moreno.

Fotos: Alejandro Augier

Idea y dirección: Leandro Moreno