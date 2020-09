El músico de Aguilares que venció al coronavirus y ahora es donante de plasma

Aguilares.- José Manuel Ibarra tiene 34 años y es uno de los tantos aguilarenses que se contagió y curó de coronavirus. Mientras cursó la enfermedad permaneció 5 días internado en el Hospital de Aguilares, pero hoy luego de vencer al Covid-19 decidió donar plasma para aquellos tucumanos que aún padecen el virus originado en China en noviembre de 2019.

INFOAGUILARES dialogó con José, quien contó cómo enfrentó la temida enfermedad. «Tuve tos fuerte y seca, falta de aire, después diarrea, vómito, dolor de cuerpo», detalló.

Al enterarse que era covid positivo, el músico de la banda Municipal decidió encerrarse en su habitación y un sentimiento de culpa lo invadió al tiempo que el miedo de haber contagiado a su familia se apoderó de él.

«Salí y me abracé con mi esposa, me invadía la preocupación, el miedo y la tristeza», confesó.

Los síntomas se fueron agudizando, por lo que los profesionales de la salud decidieron internarlo. «Mis días de internación fueron horribles», sin embargo, aclara que «a la vez me sentí protegido por los médicos que en ningún momento me dejaron solo».

Por ser vínculos estrechos, la familia de José fue considerada positivo de Covid-19. «Sentía una impotencia y culpa, más cuando mi esposa empezó con síntomas, pero gracias a Dios no fueron tan fuertes», expresó.

Mientras estuvo internado prometió ser donante de plasma una vez recuperado. Y así fue. Hoy ya está curado y espera su turno para realizar la donación.

«No le deseo a nadie lo que pasé», indicó al tiempo que dejó un mensaje para aquellas personas que todavía no creen en el coronavirus: «Esto es real, por favor, cuidense, es horrible pasar por esa situación; yo sentía que me moría, me dio mucho miedo. No solo piensen en ustedes sino en su familia y seres queridos».

José aprovechó la entrevista para agradecer a la intendenta Elia Fernández de Mansilla, a mis vecinos y familiares; y especialmente a todos los médicos del hospital.