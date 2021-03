En Aguilares, pasarán 1.700 docentes para vacunarse contra el Covid-19

En el Complejo Monseñor Herrera de la ciudad de Aguilares funciona un nodo de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud Pública a cargo de Rossana Chahla. Allí, como parte estratégica del trabajo mancomunado que se desarrolla con el Ministerio de Educación, encabezado por Juan Pablo Lichtmajer, se lleva adelante la vacunación contra el Covid-19 a docentes residentes del sur de la provincia.

El nodo fue visitado por los titulares de la cartera de Educación, Salud y la intendenta de la ciudad, Elia Fernández de Mansilla; además de funcionarios de ambas carteras. Los educadores reciben la primera dosis de la vacuna china Sinopharm; que viene en un frasco monodosis y cuya conservación es en temperaturas de entre 2 a 8°C, un rango facilitador para la logística de la misma.

“Avanza a pleno el proceso de vacunación de la docencia. El nodo sur está atendiendo a un número muy importante de maestros y maestras. Agradecer profundamente al sistema de salud por el enorme esfuerzo, acá en Aguilares a la intendenta y a Sergio Mansilla que han hecho todo el esfuerzo. Profundizando esta tarea para consolidar el hecho de que hemos vuelto a las clases. Son sus maestros los que están accediendo a la vacuna contra el COVID. Un día de esperanza y de trabajo hacia adelante. Destacar la decisión del presidente Alberto Fernández, acompañada por el gobernador Juan Manzur de que la docencia sea uno de los grupos estratégicos”, dijo Lichtmajer.

Chahla agregó: “Un lugar que han adecuado increíblemente, la gente muy conforme y muy contenta y nosotros también. Este nodo se abrió para dar respuesta a 1700 inscriptos que viven en el sur de la provincia. Para nosotros es un día muy emotivo pero lo más importante es el trabajo en conjunto. Uno disfruta de ver la emoción de la gente”.

Elia dijo: “Venimos hace varios días vacunando. Como nos tiene acostumbrado nuestro gobernador en trabajo en equipo. Es impecable el Ministerio de Salud con toda la organización. Estamos vacunando a adultos mayores y docentes del sur desde Monteros. La gente está muy agradecida. Yo desde mi parte toda la colaboración para seguir trabajando en equipo”.

Adriana Barrionuevo, coordinadora del nodo explicó: “La organización hizo una separación de docentes y mayores de 70 años porque tenemos infraestructura suficiente para contener a las dos poblaciones. También separamos a los vacunadores para que no haya errores ya que estamos manejando dos tipos de vacunas. El padrón es de 200 docentes por día y ya tenemos planificado para toda esta semana”.

Posteriormente tomaron la palabra los docentes que recibieron la vacuna. Gladis Lescano, docente del IES, señaló: “La experiencia de la vacuna es una emoción enorme. Se potencializa en el caso particular de que mi familia tuvo Covid. Es muy complicado el virus. Es muy importante cuidarse y evitar contagiar. El sistema emocional también se siente degradado cuando estamos transitando el virus, con la vacuna uno se siente más protegido”.

Cristina Acosta, docente en Los Sarmientos, comentó: “Estoy aprovechando esta oportunidad de vacunación. Que haya venido a Aguilares nos evita un viaje a la Capital. Es una fortaleza, una esperanza porque ahora vamos a ir a trabajar mucho más tranquilos. Por supuesto que nos vamos a seguir cuidando”.

Graciela Ruiz, docente de la escuela Profesor Inocencio Liberani, señaló: “Venimos con muchas expectativas. Ansiábamos tener la vacuna por tener mucho contacto con niños y padres. Realmente es muy buena la organización, distribución y atención así que muy conforme. La vacuna es un alivio por todo esto, hace meses mi hermano estuvo enfermo y la pasó mal, este es un paso para que vuelva la normalidad”.

Nelson Jiménez, docente de Juan B Alberdi, se sumó a los comentarios positivos: “La vacuna es muy esperada, la organización es excelente. Recibir la vacuna es algo muy importante porque me permite cuidar a mi familia. Como me movilizo en tantas escuelas estoy en contacto con varios alumnos, docentes y directivos y me deja tranquilo de no llevar el virus a diferentes localidades. Es importante estar en contacto estrecho con familia, amigos y reuniones que teníamos antes y no se puede, es esencial volver a la escuela y estar en contacto con nuestros alumnos y compañeros”.