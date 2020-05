Es obrero rural, le depositaron dos sueldos por error y los devolvió

Rodrigo es obrero rural, único sostén de familia, y tenía $38 en su caja de ahorro. Sabía que era más o menos ese su saldo pero, aprovechando que estaba cerca de un cajero automático, pasó a confirmarlo. Y se encontró con la sorpresa: tenía un importe grande, el equivalente a por lo menos dos de sus sueldos completos. Los dejó allí, imaginando que algo no estaba bien. Al día siguiente le transfirió ese monto completo a un empresario cordobés, que había cometido el error al depositar on line los sueldos de sus empleados. Y en tiempos de coronavirus y noticias angustiantes, esta acción merece ser destacada.

Rodrigo Álvarez es oriundo de Las Catitas, Santa Rosa, pero vive y trabaja en una finca en Medrano. Vive con su madre y un hermano menor y su ingreso como obrero rural es el único de la familia.

Ocurrió el viernes pasado. Rodrigo fue al cajero y detectó el depósito que superaba dos veces su sueldo. No sabía de dónde provenía ese dinero.

En Córdoba el empresario inmobiliario Pablo Didier Stamatti, respetando la cuarentena, había realizado operaciones bancarias online, entre ellas el pago de los sueldos.

«Al poner el alias, me equivoqué en un punto. Sólo eso. Era el mismo nombre, el mismo banco, pero un punto diferente. No me di cuenta. Al avisarle a la persona que pensé que le había pagado, me dijo que ese no era él. Sentí pánico», relató Stamatti al portal santarrosino Diario Diez.

El empresario comenzó a buscar en las redes sociales el mismo nombre, Rodrigo Álvarez, y mandar mensajes avisando que había hecho un depósito erróneo y pidiendo si le podían confirmar.

Uno de esos mensajes le llegó al Rodrigo Álvarez de Medrano.

«Me explicaba que me había depositado el sueldo de alguien más”, contó el joven, y agregó que “era más de lo que gano en dos meses. Ahí nomás lo busqué y le avisé que lo tenía yo, que iba a devolverlo».

Stamatti recordó que «me dijo que me quedara tranquilo, que lo iba a solucionar. Nunca titubeó: ‘Voy a hacer lo que es correcto, eso no es mío’, me dijo”.

El empresario quiso recompensar el gesto de Rodrigo, pero este lo rechazó, diciendo que solo había hecho lo que debía. “Quiero que todos sepan la clase de persona que es, la esperanza que da su forma de actuar en un momento como este», destacó el cordobés.

El empresario publicó lo que le había sucedido en las redes y le llovieron felicitaciones a Rodrigo de todo el país.

El miércoles último el intendente de Junín, Héctor Ruiz, fue hasta la finca de Medrano a saludar a Rodrigo. “Es un gran pibe; lo felicité por lo que hizo. Me contó la historia y bien podría haberse quedado con el dinero. Por supuesto, obró como correspondía y lo devolvió. Es un gesto mucho más emocionante aún en estos tiempos. Le dejé mi contacto por cualquier necesidad y quedamos en ver la posibilidad de una beca para estudiar una carrera universitaria”, dijo el intendente.

Fuente: Diario Uno