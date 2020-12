Fernando Lobo, el joven aguilarense que cumplió su sueño al ingresar a la Fuerza Aérea Argentina

Aguilares.- Se llama Fernando Lobo, tiene 25 años y hace unos días se recibió de Aviador de la Fuerza Aérea Argentina. Su foto se viralizó en las redes sociales y recibió las felicitaciones de cientos de aguilarenses.

Hoy, como miembro de la FAA, el joven oriundo del barrio San José dialogó con INFOAGUILARES para contar detalles del sueño que acaba de cumplir. A continuación, la entrevista a Fernando.

¿Cuándo nació tu pasión por la aviación?

La pasión por aviación es algo que muchos no podemos explicar cuando nace, pero en algún momento florece dentro; es cuando sientes esa necesidad de querer volar o ver un avión te alegra y quieres experimentar lo que es estar ahí arriba.

En nuestra zona de la provincia la actividad aeronáutica es poca, pero siempre mantuve las mismas ganas de volar.

¿En qué momento decidiste ingresar a la Fuerza Aérea Argentina?

Cuando era chico leí (y sigo leyendo) mucho sobre nuestra aviación en el conflicto del Atlántico Sur y lo prestigiosa que es la institución, y eso fue uno de los motores más grandes que me impulsó a algún día a querer ingresar, tanto que empecé a buscar los papeles por Internet, llenar formularios, leer y también me preparé en una academia.

¿Qué dijeron tus padres cuando tomaste la decisión?

A mis padres, Miriam y Juan, les debo todo: la vida, el acompañamiento, el buen consejo. Si bien, veían lo largo que era el camino, me acompañaron y estuvieron ahí siempre. Hoy puedo decir que a los padres les duele que parta un hijo de la casa, pero si ese muchacho sale abrazar una carrera militar o cualquier carrera universitaria, nunca dejen de acompañarlos y tienen que dejarlos volar.

¿Qué es lo más difícil para ingresar a la Fuerza Aérea?

Lo más difícil es la etapa de adaptación a la vida militar, forma de estudio, forma de vivir, de comer. Es un cambio grande en el cual muchos se quedan en el camino durante esa etapa.

Fernando Lobo

¿Cuál es tu sensación mientras estás en el aire?

Siento que estoy en el lugar que siempre quise estar, volando, después de tanto estudio y preparación, dejar todo en una hora de vuelo es lo mejor que se puede hacer.

¿Cómo es un día tuyo en las Fuerzas?

Normalmente a las 6 de la mañana ya estoy levantado y desayunando, posterior voy a mi lugar de trabajo; tenemos una reunión todos los que formamos parte del escuadrón. En la misma se hablan cosas de meteorología, algún tema del vuelo y se repasan cuestiones del avión. Al salir de esta reunión general pasamos a otra particular, en la cual repasamos cómo será el vuelo en profundidad con el instructor, luego de esto se va a los aviones y se realiza la actividad aérea. Terminada la actividad, se tiene una reunión post-vuelo, en la cual se hablará todo lo acontecido durante el mismo, lo bueno, lo malo y lo que hay que mejorar.

Hay días en los que se tienen clases u otras actividades además de la actividad aérea. La jornada termina alrededor de las 19.

Fernando, en el aire

¿Qué es lo más lindo de formar parte de la Fuerza Aérea Argentina?

Yo creo que es el orgullo de pertenecer y ser parte, donde cada miembro de la Fuerza pone su grano de arena para mejorarla y hacerla crecer día a día. Apuntamos a ser la Fuerza que fuimos en el 82’, con esto me refiero a seguir el claro ejemplo de aquellos que dejaron todo por amor a la Patria en el conflicto del Atlántico Sur.

Fernando junto a dos compañeros, también tucumanos

¿Extrañás de Aguilares?

La verdad siempre se va a extrañar la ciudad natal. Fue donde viví toda la infancia y adolescencia a pesar que me fui a corta edad, quedaron los familiares y las amistades que siempre uno visita cuando anda por los pagos. Más de una vez aproveché algún fin de semana largo para poder visitar por pocos días la familia, cosa que este año no se pudo hacer por cuestiones de la pandemia.

¿Qué es lo que más extrañás?

Hay muchas cosas. Por ejemplo, la familia en casa reunida en una mesa el domingo, juntarse con las amistades en el circuito a tomar mates, salir a pasear en zonas aledañas como Monte Bello o Escaba (aunque no sea de Aguilares). Hasta te puedo hablar de cosas típicas de Aguilares, sus avenidas florecidas con lapachos, el olor azar etc. Se extraña, pero me reconforta saber que siempre estará ahí la gente que me espera y lugares que visito.

Fernando, además de ser orgullo aguilarense, es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Solo hay que trabajarlos. El camino no es fácil, como el de este joven, pero se puede llegar. Solo hay que intentarlo.