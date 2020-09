Milagros Leiva es la nueva Miss Primavera de la Escuela Media de Aguilares: conocé su historia

Aguilares.- Milagros Leiva tiene 18 años y fue elegida como la nueva Miss Primavera de la Escuela Media de Aguilares. El concurso se desarrolló de manera virtual mediante una votación a través de las redes sociales.

Milagros vive en el barrio San Martín junto a su familia, conformada por mamá, papá y hermanos (Mauro, Juan Cruz y Joaquín).

Su parálisis cerebral no le impidió seguir luchando por sus sueños de estudiar. Según contó su mamá, Milagros hizo su jardín de infantes en la escuela French y la escuela Primaria (hasta 4to. Grado) en la escuela San Martín. Luego se cambió al Instituto San Gabriel, en donde cursó hasta 2do. Año del Secundario.

Actualmente estudia en la Escuela Media, “en donde le abrieron sus puertas y encontró su lugar. Tiene una excelente relación con sus compañeros que siempre están dispuestos a ayudarla al igual que sus profesores”, contó su mamá. Para Milagros terminar la secundaria en esta escuela junto a sus compañeros es un gran sueño, agregó.

La joven vive hoy un momento de felicidad plena luego de ser coronada como la reina de la estación del año más esperada. “Todas las chicas eran muy lindas, fue una hermosa experiencia”, dijo Mili, quien aseguró que haber sido candidata a reina es otro sueño que cumplió.

Además de estudiar, Milagros hace rehabilitación y toma clases de canto. Como si fuera poco, antes de la pandemia practicaba boccia en el Polideportivo de Aguilares. “Es un deporte poco conocido, que sme dio la oportunidad de viajar al torneo Evita tres años consecutivos”, comentó. Esa participación le dio la oportunidad de conocer otros lugares y muchos chicos, con quienes hizo una gran amistad.

“Yo siempre le digo a los chicos que hagan algún deporte que siempre ayuda; tuve la oportunidad de ver otros chicos en las mismas condiciones mías y ahí te das cuenta que no sos el único que todo se puede, aunque a nosotros nos cueste más”, reflexionó.

“Después de terminar el secundario me gustaría hacer comedia musical ya que me gusta mucho lo artístico, me gusta cantar, pero tengo que prepararme un montón porque al estar sentada es más difícil la respiración. También me gusta la actuación por eso quiero hacer comedia musical”, manifestó.

Milagros aprovechó la ocasión para desearles un feliz día del estudiante a sus compañeros y a todos los estudiantes de Aguilares.