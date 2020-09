Ocho miembros de una familia de Aguilares se recuperaron de coronavirus

Aguilares.- Esta mañana la familia Issa se reencontró en su casa luego de estar internados poco más de dos semanas en el Hospital de Centro de Salud de Aguilares. La abuela de 84 años, que dio positivo de Covid-19, no tuvo ningún síntoma.

Sin dudas que para Lucas Issa, de 32 años, hoy es el día más importante de su vida. Esta mañana le comunicaron desde el hospital de Aguilares que su esposa y su hija de 13 años regresaban a casa luego de permanecer 7 días asiladas por haber contraído coronavirus. “Estoy muy contento porque nos volvemos a reencontrar luego de varios días sin vernos”, contó Lucas a Primerafuente.

Es importante contar, que el joven comerciante aguilarense, fue el primero de la familia que dio positivo para covid-19, el 27 de agosto pasado. Días antes y sin saberlo contagió a todos los integrantes: esposa, sus tres hijos, su abuela de 84 años y sus papás.

“Yo no sabía que tenía el virus entonces me relacioné normalmente con todos mis seres queridos. Por esos días comencé a tener dolor de cabeza y sospeché que podía ser coronavirus, me hice el hisopado y dio positivo. Cuando me enteré no lo podía creer”, contó Issa.

Lucas, estuvo internado en el nosocomio de esta ciudad 15 días. Relató que durante los primeros días no la pasó nada bien, porque padecía dolores de cabeza, vómitos y fiebre.

“Pasé la primer semana internado solo con mucha angustia, con dolores musculares y de cabeza, vómitos y fiebre. Además se me desató una neumonía”, recordó.

Sin embargo, al cabo de unos días pudo salir de ese cuadro y se recuperó. Esa alegría le duró poco, todavía dentro del efector, se enteró que en la otra sala, a sólo metros de su cama, estaba su papá. Ese contexto lo angustió mucho ya que no podía hacer nada, sólo aferrarse a la ayuda de sus únicos contactos: médicos, enfermeros y al personal de limpieza.

“Si bien ya me sentía mejor físicamente me enteré que mi viejo estaba en la otra sala. Fue desesperante porque ni él, ni yo podíamos hacer nada por ninguno. Día a día mis únicos contactos fueron con los enfermeros, el personal de limpieza y de cocina quienes se convirtieron en mi sostén y me aferré a ellos porque me daban el aliento diario para ser fuerte”, señaló emocionado.

Pero su preocupación no iba terminar allí. Ya transitando la segunda semana de su aislamiento, las autoridades del efector aguilarense le informaron que su esposa y sus hijos también debieron ser hospitalizados.

“Mi peor desesperación fue la segunda semana cuando me avisan que traían mis hijos y señora a internar porque estaban presentando síntomas. Los médicos le dijeron que preferían tenerlos cerca para un mejor control de los chicos y eso me dejó más tranquilo y saber que ellos empezarían a evolucionar mejor allí que en casa, como lo venia haciendo yo”, indicó Issa.

Como dice el refrán: “no hay mal que dura cien años…”. Este lunes 14 septiembre, Lucas, público en su muro de Facebook que se había recuperado del virus chino y que retornaba a su vivienda junto a sus dos hijos de 6 y 5 años.

“Hoy (por el lunes) me retiré del hospital junto a mis pequeños. Desde que di positivo al Covid-19 sólo pedía por la salud de mi familia”, decía en el comienzo parte de la carta.

Pero la alegría fue doble, ya que este miércoles 16 le informaron que su esposa y su hija estaban recuperadas y volvían a casa. “Pese a la difícil situación que nos tocó vivir por suerte todos estamos muy bien y juntos. Mis papas totalmente recuperados y mi abuela de 84 que se enfermó pero no tuvo ningún síntoma, gracias a Dios. No le dolió ni la uña (risas)”, explicó.

Lucas, ahora más tranquilo maneja al menos dos hipótesis de cómo se contagió: uno pudo haber sido en su negocio de ropa y la otra en un viaje que hizo a San Miguel de Tucumán, a una consulta médica.

“Me dijeron que mi contagio fue comunitario. Pienso que me pude haber contagiado en mi negocio, más allá que usamos alcohol, barbijo y el distanciamiento pero entra y sale gente y manipulan la ropa. Y la otra, fue una cuando fui al médico en San Miguel y bueno allí tuve contacto con personas en el consultorio y en la guardería del auto. Pero solamente son especulaciones”, indicó.

Al final de la entrevista con nuestro portal, el comerciante, renovó el agradecimiento a sus familiares y amigos pero en especial para el personal del hospital de Aguilares

Gracias a todos, a los enfermeros del hospital quienes arriesgan su salud por nuestro cuidado y nos contuvieron de mil formas. Siempre en mi corazón. A la doctora Robles que me asistió en todo momento, y la muy buena la atención de todo el grupo que forma parte del Hospital de Aguilares”, concluyó.

Fuente: Primerafuente