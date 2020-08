Roban un local de la galería Plaza y se llevan mercadería y una balanza

Aguilares.- El local N° 2 de la galería Plaza fue el blanco de delincuentes que rompieron la vidriera y se llevaron mercadería y una balanza. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, pese a que había sonado la alarma.

Lourdez Muñoz, propietaria del comercio asaltado, expresó su enojo en las redes sociales y aseguró sentirse «vulnerada e impotente» por la situación.

«Rompieron el vidrio y entraron, la alarma los ahuyentó, pero tuvieron tiempo para robarme algunas cosas, entre ellas la balanza. Me siento enojada, vulnerada, impotente, pero me sentí nuevamente robada cuando fueron a buscar la policía y lo único que encontraron fueron excusas; se tenían mínimo que alinear los planetas para que fueran a ver y tomar la denuncia. Ahora lo único que me queda por hacer es lo que siempre me enseñaron… Trabajar para arrancar de nuevo», relató Muñoz.

El local afectado, «Bombones artesanales El Peque», es un emprendimiento familiar, que se vio vulnerado por la inseguridad que afecta a nuestra ciudad en tiempos de pandemia.