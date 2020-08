Un joven impidió el asalto a una enfermera en cercanías de «La Ponderosa»

Aguilares.- Una enfermera que se dirigía a trabajar fue socorrida por un joven, que impidió que la asaltaran el domingo a la madrugada, cuando la profesional de la salud se dirigía a trabajar. El hecho ocurrió a las 4.20 cerca de La Ponderosa.

La mujer, en agradecimiento al desconocido que la ayudó, hizo un posteo en las redes sociales, en el que dio detalles de lo sucedido.

“A ese chico que esta mañana a las 04:20 más o menos me vio, me saludó y me pidió que no le tenga miedo”, comenzó su relato la joven, al tiempo que agregó: “Estaba cerca de La Ponderosa, yo iba camino a la terminal asustada porque andaban dando vueltas dos bárbaros en una moto”.

“Unas cuadras adelante él pasó cerca mío en una bicicleta y me dijo que cuide mis espaldas y me dijo que confíe en él porque no me haría nada; le respondí voy con miedo, no sé si confiar…”, detalló.

“A los pocos segundos, los bárbaros pararon al frente de mí, uno se quedó en la moto y el otro intentó quitarme mi bolso; grité muy fuerte y el chico de la bicicleta me escuchó comenzó a silbar, tiró su bicicleta y se acercó a verme. Los otros se fueron”, contó la enfermera.

“Asustada, llorando seguía desconfiando de él también y me dio su teléfono para que lo espere hasta que recoja la bici. ‘Es todo lo que tengo amiga’, me dijo, ‘no necesito andar robando si tengo trabajo’ y luego me acompañó”, expresó.

“No sé más de él, pero quiero darle gracias por enseñarme a que hay gente en quien se puede confiar. Estoy bien gracias a vos hoy”, concluyó la joven en su posteo en Facebook.