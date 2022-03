Al menos medio millón de personas huyeron de Ucrania hacia países vecinos

Más de 500.000 personas abandonaron Ucrania y llegaron a los países vecinos desde el último jueves, cuando se inició la operación militar de Rusia, informó este lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.

«Más de 500.000 refugiados huyeron ya de Ucrania a los países vecinos», tuiteó el funcionario internacional.

El número de refugiados de Ucrania en las últimas 24 horas fue de más de 140.000.

More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries.