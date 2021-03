“Arriésguense conmigo”: la conmovedora carta de un joven con autismo que busca trabajo

Estados Unidos.- Ryan Lowry tiene 19 años y es un joven con autismo que ha egresado de la secundaria de Virginia, Estados Unidos. En las últimas horas se convirtió en el centro de atención luego de conocerse la conmovedora carta que escribió a mano para pedir trabajo.

La carta fue publicada el pasado 1 de marzo a través de la plataforma de LinkedIn y ha sido vista más de 6.000.000 de veces y ha recibido más de 172 mil comentarios hasta el momento.

En su carta el joven contó un poco cómo es vivir con autismo y sus palabras lograron emocionar a muchos en las redes sociales.

“Estoy interesado en un trabajo en Animación, o en Tecnología de la Información (TI). Me he dado cuenta que usted tendrá que arriesgarse conmigo, ya que no suelo aprender como típicamente lo hace la gente”, comenzó escribiendo.

Y agregó: “Necesitaría un mentor que me enseñe, pero aprendo rápido. Una vez que me lo expliquen, lo entiendo. Prometo que, si me contrata y me enseña, estará contento de haberlo hecho. Iré todos los días, haré lo que me pida y trabajaré muy duro”.

Desde que publicó la carta escrita a mano, su perfil de LinkedIn no ha dejado de crecer y se ha inundado de mensajes de aliento. Incluso muchas personas han dejado sus datos de contacto donde le han ofrecido contactarlo directamente con empresas del rubro para el cual se encuentra buscando trabajo.

“Todos necesitan una oportunidad. Lo que cada madre quiere para sus hijos es que crezcan, tengan una vida, se mantengan ellos mismos y sean independientes”, fueron las conmovedoras palabras de Tracy Lowry, su madre quien además contó que su hijo tiene planeadas ya varias entrevistas y que está muy orgullosa con el impacto de su publicación en las redes sociales.

Fuente: La100