Balearon y dejaron grave a un estudiante tucumano durante un robo callejero en Miami

Un estudiante de arquitectura argentino que desde hace dos meses vive en la ciudad estadounidense de Miami fue gravemente herido de tres balazos en el tórax durante un asalto en la vía pública, y por el hecho la policía difundió el identikit de un sospechoso que le disparó tras pedirle dinero, luego de que la víctima le entregara un dólar, informaron fuentes de la investigación.

El joven herido, identificado como Ignacio Gallardo (25), permanecía hasta esta tarde internado en coma en un hospital local, donde fue sometido a cinco cirugías para salvarle la vida, según contó su padre de la prensa local.

El hecho ocurrió el pasado 21 de julio en la puerta del edificio donde reside Gallardo, ubicado en la calles 8th y Michigan Court, en la mencionada ciudad del estado de Florida, según informaron fuentes de la policía de Miami a los medios locales NBC, Fox News y El Nuevo Herald.

En ese lugar, el joven conversaba con unos amigos sentados sobre las escaleras linderas a la puerta de su domicilio, donde fueron interceptados por un desconocido que le pidió dinero.

A pesar de que Gallardo le entregó un dólar, el sospechoso sacó un arma de la cintura y le disparó tres veces en el estómago, según se observa en un video captado por una cámara de seguridad.

Además, la policía local aseguró que el agresor, antes de escapar, le robó la billetera al amigo del joven argentino y después huyó “hacia el oeste y luego hacia el sur».

“Mi hijo todavía no despierta. Está dormido, está intubado. Es una pesadilla que estamos viviendo con mi mujer”, afirmó durante una conferencia de prensa el padre de la víctima, Fernando Gallardo, quien viajó desde Argentina a Miami tras enterarse de lo ocurrido.

Por otro lado, uno de los compañeros de departamento de Ignacio relató al canal de televisión local Univisión el momento en el que escuchó los disparos.

“Estaba durmiendo cuando pasó todo. Escuché gritos desenfrenados. Los ojos de Ignacio estaban hacia atrás, estaba poniéndose como tieso, las manos se le torcían”, contó Richard Matute, conviviente del joven argentino.

Al respecto, el padre de Gallardo relató: “Lo llevaron al hospital haciéndole reanimación porque se estaba desangrando. Le abrieron el tórax para cortar una arteria. Después lo volvieron a operar del abdomen. Van cinco cirugías para tratar de salvar su vida”.

A su vez, el hombre pidió que tengan “empatía” con su hijo a quienes cuenten con información vinculada al paradero del agresor.

“Hagan de cuenta que puede ser su hijo, su hermano, su hija. Porque el día de mañana le puede tocar a cualquiera de ustedes”, expresó Fernando.

#BOLO #MiamiBeach – Know this guy? Be sure to let us know what you know ➡️ You can tell us anonymously – Tip his identity and location & be Anonymous. Keep your tip number codes in case your tip solves the case! pic.twitter.com/5YakaiNpFe