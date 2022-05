Conmoción en México: Debanhi fue abusada sexualmente y asesinada, señaló segunda autopsia

México.- Una segunda autopsia realizada al cuerpo de Debanhi Escobar reveló que la joven sufrió abuso sexual antes de ser golpeada en la cabeza en repetidas ocasiones, lo cual habría provocado el traumatismo que causó su muerte.

Los documentos de la Fiscalía de Nuevo León obtenidos por El País señalaron que la joven pudo haber sido víctima de violencia sexual al interior del Motel Nueva Castilla, pues los trabajos periciales habrían determinado que Debanhi murió antes de caer en la cisterna en la cual fue encontrada.

Anteriormente las autoridades del estado habían revelado que no se encontró agua al interior de los pulmones de Debanhi, por lo que se abrió la posibilidad de que la joven hubiera caído con vida al interior del cuerpo de agua, lo cual quedaría descartado después del segundo informe pericial.

Por su parte, los familiares de Debanhi continúan con sus propias investigaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de la joven, las cuales se llevan a cabo de manera paralela con las diligencias que la Fiscalía del estado se encuentra realizando.

Mario Escobar, papá de Debanhi, pidió ser atendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión privada el próximo viernes 13 de mayo, pues el mandatario se trasladará a Nuevo León para una gira de trabajo.

En la conferencia de prensa matutina ofrecida un día antes de su visita al estado, el presidente adelantó que está dispuesto a reunirse con Mario Escobar si él se traslada al lugar en el cual ofrecerá sus mensajes y atenderá sus pendientes en la entidad.

El pasado 11 de mayo Mario Escobar dio a conocer los resultados del cateo que durante más de 17 horas autoridades de Nuevo León llevaron a cabo al interior de las instalaciones del Motel Nueva Castilla, lugar en el cual se enfocaron en revisar la habitación 174 del establecimiento.

A través de un video publicado en su propio canal de YouTube, el padre de la joven dio a conocer que la revisión llevada a cabo en el establecimiento concluyeron alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles 11 de mayo, pues iniciaron alrededor del mediodía del día anterior.

Mario Escobar informó que las autoridades encontraron más cámaras de vigilancia tras el cateo, cuyas grabaciones serán revisadas bajo su petición; pero no precisó en qué lugar de la zona fueron encontradas.

El papá de Debanhi aseguró que fuentes no reveladas le informaron sobre la presencia de las cámaras de seguridad que previamente no habían sido contempladas para el caso, informes que deseó haber descubierto con anterioridad.

De la misma forma, sentenció que “Ninguna línea de investigación en el caso Susana Debanhi Escobar Bazaldúa se va a cerrar hasta que me demuestren lo contrario”, por lo cual “Exijo a la Fiscalía que haga su trabajo, exijo a esa dependencia de competencia autónoma que haga su trabajo”.

También manifestó su apoyo a los familiares de más mujeres desaparecidas en el estado, como lo son María Fernanda y Yolanda Martínez, pues exigió “que se resuelva el caso de Debanhi y que no vuelva a pasar lo mismo con los demás; me solidarizo con los demás papás y mamás que han pasado por esto. No vamos a parar y no vamos a quitar el dedo del renglón”.

Escobar destacó que seguirá buscando esclarecer las circunstancias de la muerte de su hija, pues busca hacerlo por el bien social y de Debanhi, quien le “manda muchos mensajes desde el cielo que está bien y tranquila, yo no lo voy a estar hasta encontrar la verdad”.

Fuente: Infobae