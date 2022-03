EEUU promete más ayuda a los refugiados ucranianos en Polonia

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, celebró los esfuerzos de Polonia por acoger a miles de ucranianos que huyen de la guerra e informó que Washington prevé adelantar otros 2.750 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria.

«El pueblo polaco sabe lo importante que es defender la libertad», subrayó tras un encuentro con el ministro polaco de Relaciones Exteriores, Zbigniew Rau, en Rzeszow, cerca de la frontera con Ucrania.

«Polonia está realizando una labor vital en respuesta a esta crisis», insistió el secretario de Estado, citado por la agencia de noticias AFP.

Blinken anunció que la Casa Blanca le pidió al Congreso 2.750 millones de dólares para apoyar a las personas que huyen de Ucrania, y a los países que las aceptan desde que comenzó el ataque ruso, el 24 de febrero.

Este monto se suma a los 54 millones de dólares que Estados Unidos anunció la semana pasada para ayuda humanitaria en Ucrania, aclaró el funcionario.

Rau, por su parte, afirmó que Polonia seguirá abierta a todos los que huyen de la invasión rusa. «La agresión rusa en Ucrania ha provocado una crisis humanitaria de proporciones inimaginables», dijo el ministro polaco.

«Nuestra prioridad es organizar una ayuda eficaz a los cientos de miles, y pronto millones de refugiados», declaró.

In my meeting with Polish Foreign Minister @RauZbigniew, I expressed the United States’ admiration and appreciation for Poland’s solidarity and support for Ukraine in the face of Putin’s aggression. pic.twitter.com/L3mX8s962Y