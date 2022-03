El presidente de Ucrania pidió a Francisco que medie para poner fin a la guerra

Ucrania.-

El papa Francisco llamó este martes por teléfono al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien le expresó que «sería bienvenido el rol de mediación» de la Santa Sede, mientras que en una conversación posterior con el parlamento italiano llamó a detener a Vladímir Putin.

«Nuevo visible gesto de apoyo del papa Francisco: hace pocos minutos el Papa ha llamado al presidente Zelenski y mantuvieron una conversación muy prometedora», aseguró en su cuenta de Twitter el embajador de Ucrania ante el Vaticano, Andriy Yurash.

«El Papa aseguró que está rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra», añadió antes de informar que el jefe de Estado ucraniano reiteró su invitación a Francisco para visitar Ucrania, informó la agencia de noticias Europa Press.

De momento, la Oficina de Prensa del Vaticano no se pronunció al respecto.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 3,5 millones de personas debieron huir de Ucrania por el inicio de la invasión rusa del país, que empezó la madrugada del pasado 24 de febrero.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022