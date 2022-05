Entró a explorar un túnel abandonado y se encontró de frente con el horror

Estados Unidos.- Un video de auténtica pesadilla que se ha viralizado por las redes sociales muestra lo que parecen ser los ojos brillantes de dos criaturas misteriosas que surgieron de la oscuridad para observar a un explorador urbano.

El inquietante video fue publicado en YouTube la semana pasada por el canal “Urbex Hill”, quien documenta sus visitas a lugares abandonados en todo Ohio, Estados Unidos.

En este caso particular, el joven se aventuró por un sistema de túneles oculto en lo más profundo de un bosque y, según él, recorrió más de 16 kilómetros dentro del mundo subterráneo laberíntico cuando experimentó el encuentro verdaderamente inquietante.

“Hoy exploré un túnel misterioso y vi algo extraño”, explica Urbex Hill en la descripción del video. “Asumí una de las exploraciones más peligrosas que jamás haya intentado. En el transcurso de un día completo, atravesé más de 16 kilómetros y un sistema de túneles confuso y aparentemente interminable llegó a lo profundo del bosque. Cuando entré en el portal, noté que estaba extrañamente silencioso y comencé a tener la extraña sensación de que me estaban observando. Mientras sigo explorando más profundamente dentro de los túneles, comencé a notar señales de que podría no estar solo, lo que me llevó a tener uno de los encuentros más aterradores que he experimentado.”

En el video, mientras el explorador urbano avanza a través de un largo túnel por el que fluye agua, de repente aparecen un par de ojos brillantes que se asoman desde una esquina frente a él. La curiosa criatura solo aparece por breves segundos antes de esconderse detrás de una pared y luego aparentemente mira por segunda vez al visitante.

Momentos después, un segundo par de ojos brillantes emergen del mismo sitio y permanecen en medio del túnel antes de que desaparezcan por completo. Cuando el explorador urbano continuó valientemente hacia el lugar donde surgen los enigmáticos ojos, descubre atónito que no hay nada cuando dobla la esquina. También hay que mencionar que cuando se dirigía hacia la salida del túnel escuchó lo que parecía ser un aterrador gruñido, que el explorador no pudo identificar.

Si bien el explorador urbano describe las anomalías como “criaturas”, su naturaleza exacta es, por supuesto, un misterio. Algunos internautas han sugerido que el explorador se encontró con otras personas en el túnel, lo que explicaría que su silencio en el momento fuera bastante siniestro. Otros han argumentado que podrían ser algún tipo de entidad o criatura críptida que habita en un lugar donde es poco probable que un humano lo encuentre.

Fuente: Mundo Esóterico