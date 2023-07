Fue a ver Barbie, todos se burlaron de su ropa y lo hicieron llorar

México.- En pocas horas, una fotografía de un joven asistente al estreno mundial de la película Barbie se convirtió en viral, pero lamentablemente, no de la manera esperada. La imagen empezó a circular como meme, acompañada de burlas y comentarios ofensivos por parte de usuarios de redes sociales.

Identificado como Ernesto, el joven se convirtió en blanco de las críticas y comentarios hirientes sin su consentimiento. La foto fue compartida en varias plataformas, donde recibió comentarios despectivos hacia su apariencia y forma de vestir.

Ernesto, en medio de la controversia, decidió expresar sus sentimientos a través de TikTok. En un emotivo video, visiblemente afectado, compartió su angustia ante esta difícil situación y cómo sus seres queridos lo están apoyando en estos momentos difíciles.

«Una página provocó que mucha gente me dijera cosas y me lastimaran, pero lo que más me lastima es que una página así de seria, una página de noticias, me tome fotos de mi tras3ro con afán de hacer burla», expresó Ernesto entre lágrimas.

El joven dejó claro que su intención nunca fue convertirse en objeto de burlas y que solo quería disfrutar del estreno de la película Barbie. Sin embargo, antes de que terminara la proyección, ya había sido etiquetado como meme en redes sociales, lo que le causó una gran aflicción.

Ernesto hizo un llamado al respeto hacia su persona, como él respeta a los demás, y pidió que se detengan las burlas y comentarios ofensivos. «Yo quería disfrutar la película de Barbie y ya no supe ni el final», lamentó.

Este triste episodio pone de manifiesto la pérdida de valores humanos, especialmente el respeto, en las redes sociales. La situación del joven Ernesto es un recordatorio de la importancia de ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras acciones y palabras en la vida de otros.

La solidaridad no se hizo esperar, con numerosos usuarios y amigos cercanos de Ernesto mostrando su apoyo y cariño en estos difíciles momentos. Es fundamental recordar que detrás de cada pantalla hay personas con sentimientos y que el respeto y la empatía son fundamentales para construir una comunidad en línea más humana y compasiva.