Hallaron muerta a una presentadora y modelo mexicana

México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tras el hallazgo del cuerpo de una joven en el pueblo de Santo Tomás Ajusco en Ciudad de México, ya fue identificada, y se brinda acompañamiento a sus familiares.

Se trata de Michell Simón, una joven modelo y presentadora de Coatzacoalcos, ciudad en el sur del oriental estado mexicano de Veracruz, que había sido dada por desaparecida hace tres días.

La Fiscalía General de Justicia informó que el cadáver fue localizado por trabajadores cuando combatían un incendio.

Según medios locales, el cuerpo estaba envuelto en una sábana y presentaba golpes.

Agentes de la Policía de Investigación de la capital realizaron entrevistas, inspecciones en el lugar de los hechos, buscaron testigos e indicios para la investigación.

El crimen podría sumarse al de los otros cinco periodistas asesinados en este país en lo que va de año, aunque de momento las investigaciones apuntan a un femicidio y no establecen relaciones con su trabajo.

Michelle tenía una hija de cuatro años y era conductora del programa deportivo «Hoy Fútbol».

«Me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir (…) Yo uso el transporte público y muero de miedo, no puedo vestirme como me gusta si no voy en auto o si no estaré en un lugar ‘seguro’ me preocupa cuando mi mama, prima, o amiga no responde el teléfono», escribió en una publicación de hace dos años en su Facebook con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Fuente: Telefe Noticias